CNY Бирж.10,472+0,35%BSPBP49,80%BISVP10,97+2,24%IMOEX2 656,54-0,29%RTSI1 182,18-0,29%RGBI119,34+0,03%RGBITR783,65+0,07%
Чистая прибыль «Интер РАО» в I квартале снизилась на 1,5%

Чистая прибыль «Интер РАО» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2026 г. сократилась на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 46,5 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка выросла на 18,6% до 523,3 млрд руб., операционная прибыль увеличилась на 4,2% до 41,5 млрд руб.

Показатель EBITDA увеличился на 3,8% и достиг 56,7 млрд руб. Операционные расходы компании за отчетный период выросли на 19,7% и составили 485,4 млрд руб.

По итогам 2025 г. чистая прибыль «Интер РАО» снизилась на 9,2% до 133,8 млрд руб., выручка выросла на 13,7% до 1,8 трлн руб. В конце марта 2026 г. совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 г. в размере 0,3214 руб. на акцию. Годом ранее по итогам I квартала 2025 г. чистая прибыль «Интер РАО» по МСФО снизилась на 1,6% до 47,2 млрд руб.

