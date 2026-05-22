Чистая прибыль «Интер РАО» в I квартале снизилась на 1,5%

По итогам 2025 г. чистая прибыль «Интер РАО» снизилась на 9,2% до 133,8 млрд руб., выручка выросла на 13,7% до 1,8 трлн руб. В конце марта 2026 г. совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 г. в размере 0,3214 руб. на акцию. Годом ранее по итогам I квартала 2025 г. чистая прибыль «Интер РАО» по МСФО снизилась на 1,6% до 47,2 млрд руб.