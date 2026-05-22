Чистая прибыль «Интер РАО» в I квартале снизилась на 1,5%
Чистая прибыль «Интер РАО» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2026 г. сократилась на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 46,5 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка выросла на 18,6% до 523,3 млрд руб., операционная прибыль увеличилась на 4,2% до 41,5 млрд руб.
Показатель EBITDA увеличился на 3,8% и достиг 56,7 млрд руб. Операционные расходы компании за отчетный период выросли на 19,7% и составили 485,4 млрд руб.
По итогам 2025 г. чистая прибыль «Интер РАО» снизилась на 9,2% до 133,8 млрд руб., выручка выросла на 13,7% до 1,8 трлн руб. В конце марта 2026 г. совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 г. в размере 0,3214 руб. на акцию. Годом ранее по итогам I квартала 2025 г. чистая прибыль «Интер РАО» по МСФО снизилась на 1,6% до 47,2 млрд руб.