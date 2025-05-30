Чистая прибыль «Интер РАО» в I квартале снизилась на 1,6%

Выручка компании за указанный период увеличилась на 12,6% по сравнению с аналогичным прошлого года, составив 441,3 млрд руб. В то же время операционная прибыль составила 39,9 млрд руб., что на 1,5% меньше, чем годом ранее. Показатель EBITDA возрос на 11,5%, достигнув 54,6 млрд руб.