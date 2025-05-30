Чистая прибыль «Интер РАО» в I квартале снизилась на 1,6%
Выручка компании за указанный период увеличилась на 12,6% по сравнению с аналогичным прошлого года, составив 441,3 млрд руб. В то же время операционная прибыль составила 39,9 млрд руб., что на 1,5% меньше, чем годом ранее. Показатель EBITDA возрос на 11,5%, достигнув 54,6 млрд руб.
Операционные расходы компании за I квартал возросли на 14,6% и составили 405,4 млрд руб. Капитальные затраты составили 33,5 млрд руб., что на 69,3% больше по сравнению с предыдущим годом.
Генеральный директор компании Сергей Дрегваль отметил, что результаты ключевых показателей группы обусловлены диверсификацией бизнеса и завершением модернизации энергоблоков. Он также отметил увеличение цен на коммерческие поставки электроэнергии на экспорт в дружественные страны и завершение формирования энергомашиностроительного сегмента.
По его словам, на рост капитальных затрат «Интер РАО» повлияла реализация таких проектов, как строительство Новоленской ТЭС в Республике Саха (Якутия) и Каширской ГРЭС в Подмосковье.
29 мая акционеры компании одобрили выплату дивидендов за 2024 г. в размере 0,3538 руб. на акцию. Общий объем средств, направленных на выплату дивидендов, составит 36,9 млрд руб. Дата определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлена на 9 июня.
По итогам 2024 г. чистая прибыль «Интер РАО» по МСФО выросла на 8,5% и достигла 147,5 млрд руб. Выручка увеличилась на 13,9%, превысив 1,6 трлн руб. Наибольший рост показал сбытовой сегмент: его выручка выросла на 12,2% и составила более 1 трлн руб.