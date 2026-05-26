Сын основателя Mango покинул пост в компании на фоне расследования смерти отца
Джонатан Андик, сын основателя Mango Исака Андика, временно сложил полномочия вице-председателя совета директоров компании на фоне расследования обстоятельств смерти отца. Об этом сообщает Bloomberg.
В письме сотрудникам компании Андик объяснил решение необходимостью сосредоточиться на судебном процессе. «Внимание и сосредоточенность, которых требует моя защита в судебном процессе, не позволяют мне поддерживать высокий уровень вовлеченности, необходимый для выполнения моих обязанностей в компании», – написал он.
19 мая стало известно, что Андик-младший был задержан по подозрению в причастности к гибели отца. Как сообщало France 24 со ссылкой на полицию Каталонии, в момент смерти 71-летнего бизнесмена в 2024 г. сын находился рядом с ним.
Трагедия произошла в районе горного массива Монсеррат недалеко от Барселоны. Изначально следствие рассматривало гибель Исака Андика как несчастный случай. Предполагалось, что предприниматель сорвался со скалы рядом с пещерами Сальнитре в районе Кольбато.
В январе 2025 г. дело было закрыто из-за отсутствия признаков преступления. Однако позднее расследование возобновили после выявления противоречий в показаниях Джонатана Андика. По данным France 24, следователи также изучают возможные разногласия между отцом и сыном, связанные с управлением Mango и вопросами наследства. Сам Андик-младший отвергает обвинения и настаивает, что смерть его отца носила случайный характер.