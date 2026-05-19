В убийстве основателя Mango заподозрили его сына

По данным полиции Каталонии, Джонатан Андик находился наедине с 71-летним бизнесменом в момент его гибели в 2024 г. в горах Монсеррат недалеко от Барселоны. Изначально следствие рассматривало смерть Исака Андика как несчастный случай. Предполагалось, что один из богатейших людей Испании сорвался со скалы возле пещер Сальнитре в районе Кольбато.