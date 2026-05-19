В убийстве основателя Mango заподозрили его сына
Сын основателя Mango Исака Андика Джонатан задержан по подозрению в причастности к смерти отца. Об этом сообщает France 24.
По данным полиции Каталонии, Джонатан Андик находился наедине с 71-летним бизнесменом в момент его гибели в 2024 г. в горах Монсеррат недалеко от Барселоны. Изначально следствие рассматривало смерть Исака Андика как несчастный случай. Предполагалось, что один из богатейших людей Испании сорвался со скалы возле пещер Сальнитре в районе Кольбато.
В январе 2025 г. суд закрыл дело, не обнаружив признаков преступления. Однако позже расследование было возобновлено после выявления противоречий в показаниях Джонатана Андика.
Как пишет France 24, следователи также изучают напряженные отношения между отцом и сыном, связанные с управлением компанией Mango и вопросами наследства. Андик-младший отвергает любые обвинения и утверждает, что смерть его отца была случайной.
В декабре 2024 г. Андик погиб в результате падения в ущелье в Кольбато. Как сообщал El Pais, бизнесмен, известный любовью к горам и пешим прогулкам, находился в тот момент с семьей. На место происшествия прибыли экстренные службы, но спасти предпринимателя не удалось.
Исак Андик основал Mango в 1984 г., превратив его в один из ведущих международных брендов. Его состояние оценивалось в 4,5 млрд евро, что делало его одной из ключевых фигур испанской модной индустрии.