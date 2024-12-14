El País: основатель Mango Андик погиб в результате несчастного случая в горах
14 декабря основатель модного бренда Mango и самый богатый человек Каталонии 71-летний Исак Андик погиб в результате падения в ущелье в Кольбато, недалеко от горного массива Монсеррат, сообщает El País со ссылкой на источники.
По данным издания, Андик, известный любовью к горам и пешим прогулкам, находился в тот момент с семьей. На место происшествия прибыли экстренные службы, но спасти предпринимателя не удалось.
Исак Андик основал Mango в 1984 г., превратив его в один из ведущих международных брендов. Его состояние оценивалось в 4,5 млрд евро, что делало его одной из ключевых фигур испанской модной индустрии, пишет издание со ссылкой на данные Forbes Spain.