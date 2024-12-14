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El País: основатель Mango Андик погиб в результате несчастного случая в горах

Ведомости

14 декабря основатель модного бренда Mango и самый богатый человек Каталонии 71-летний Исак Андик погиб в результате падения в ущелье в Кольбато, недалеко от горного массива Монсеррат, сообщает El País со ссылкой на источники.

По данным издания, Андик, известный любовью к горам и пешим прогулкам, находился в тот момент с семьей. На место происшествия прибыли экстренные службы, но спасти предпринимателя не удалось.

Исак Андик основал Mango в 1984 г., превратив его в один из ведущих международных брендов. Его состояние оценивалось в 4,5 млрд евро, что делало его одной из ключевых фигур испанской модной индустрии, пишет издание со ссылкой на данные Forbes Spain.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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