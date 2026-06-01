CNY Бирж.10,639+1,44%MGTS1 246-4,45%VEON-RX58,2+0,52%IMOEX2 568,55+0,11%RTSI1 130,85-0,63%RGBI118,52-0,28%RGBITR780,77-0,18%
Бизнес

«Транснефть» сократила чистую прибыль по МСФО на 9% в I квартале

Ведомости

Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО с января по март 2026 г. достигла 72,96 млрд руб., что на 9,2% меньше результата того же периода 2025 г., говорится в отчетности компании.

Выручка в I квартале составила 361,22 млрд руб. Показатель остался почти на уровне прошлого года (361,6 млрд руб.). Прибыль до налогообложения сократилась на 7% до 124,5 млрд руб. Операционные расходы компании выросли с 202,84 до 206,39 млрд руб.

9 мая вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что ПАО «Транснефть» планирует выплатить дивиденды по итогам 2025 г. За отчетный период чистая прибыль компании уменьшилась на 21,4% относительно предыдущего года и составила 336,1 млрд руб. Выручка «Транснефти» при этом выросла на 1,2% в годовом выражении и достигла 1,4 трлн руб.

Аналитики, опрошенные «Ведомостями», отмечали, что наиболее высокая дивидендная доходность в этом сезоне ожидается от акций МТС (16%), «Хэдхантера» (13%), ВТБ (14%), X5 (14%), «Транснефти» (13%), Сбербанка (12%) и Дом.РФ (11%). Общие выплаты рынка, по оценке экспертов, к концу 2026 г. составят до 3,4 трлн руб., что на 5,6% ниже значения 2025 г. (3,6 трлн руб.).

