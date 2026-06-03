ЗАЭС в ночь на 3 июня переходила на питание от дизель-генераторов
Запорожская АЭС в ночь на 3 июня на полтора часа была переведена на питание от резервных дизель-генераторов после отключения одной из линий внешнего энергоснабжения. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале станции.
По данным ЗАЭС, высоковольтная линия в 330 кВ «Ферросплавная-1» отключилась в результате срабатывания автоматической защиты. После потери внешнего электроснабжения резервные дизель-генераторы были запущены в штатном режиме и обеспечили питание систем, необходимых для безопасной эксплуатации станции.
Спустя примерно полтора часа подача электроэнергии по внешней линии была восстановлена, после чего станцию перевели обратно на штатную схему энергоснабжения. На ЗАЭС подчеркнули, что угроз безопасной эксплуатации объекта не возникло. Все системы безопасности продолжают работать в штатном режиме, а персонал контролирует технологические параметры. Радиационный фон на территории станции и в зоне наблюдения остается в пределах нормы.
На станции также пояснили, что высоковольтная линия 750 кВ «Днепровская» остается отключенной с 24 марта.
3 июня глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова призвала ОБСЕ дать оценку действиям ВСУ в районе Запорожской АЭС. По ее словам, атаки вблизи атомного объекта создают риски радиационных последствий международного масштаба и представляют угрозу безопасности станции. Жданова также заявила о том, что ответственность за происходящее лежит также на государствах, поддерживающих Киев.