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Кабмин обсуждает компенсации затрат на защиту НПЗ

Ведомости

Российские нефтяные компании поднимали вопрос о возможной компенсации расходов на защиту нефтеперерабатывающих заводов, однако конкретные параметры такой меры пока не сформированы. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Сазанова, обсуждение инициативы продолжается на межведомственном уровне, в том числе с Минэнерго, а окончательных предложений от профильных ведомств пока не поступало.

21 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Кремль не видит рисков проблем с обеспечением топливом в России в связи с ударами беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. По словам представителя Кремля, в некоторых районах может сокращаться производство, что в том числе связано и с сезонными профилактическими работами.

19 мая «Ведомости» писали со ссылкой на доклад специального генинспектора Пентагона по операции «Атлантическая решимость», что, по мнению разведывательного управления минобороны США, украинские удары по аэродромам, объектам оборонной промышленности и складам боеприпасов России не имеют результата. Согласно документу, украинским ударам «не хватало координации, темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре, чтобы оказать оперативное или стратегическое воздействие на способность России проводить военные операции».

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