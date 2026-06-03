Кабмин обсуждает компенсации затрат на защиту НПЗ

21 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Кремль не видит рисков проблем с обеспечением топливом в России в связи с ударами беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. По словам представителя Кремля, в некоторых районах может сокращаться производство, что в том числе связано и с сезонными профилактическими работами.