Около 80% малого и среднего бизнеса в РФ не будут инвестировать в этом году
Около 80% малого и среднего бизнеса в России не будут заниматься инвестициями в 2026 г., заявил президент Объединения малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин в ходе ПМЭФ-2026 г. Он ссылался на опрос организации, проведенный среди 6600 компаний МСП.
По его словам, предприятия не могут найти источники финансирования. При этом только 20% заявили, что собираются закрыть или продать бизнес, а 80% – сохранят его.
Калинин также рассказал, что после налоговой реформы 2026 г. финансовая ситуация ухудшилась у 95% микробизнеса, а у 70% – сильно ухудшилась.
Ранее в интервью «Ведомостям» глава «Опоры России» Александр Калинин рассказал о снижении доходности бизнеса. До трети компаний уже могут быть убыточными. «Для многих вопрос сейчас не в развитии, а в том, как выжить», – подчеркнул он. Обороты по счетам компаний МСП в I квартале 2026 г. упали на 16%, отметил глава «Опоры России».
В ноябре 2025 г. президент России Владимир Путин подписал закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом. В 2026 г. порог уменьшился с 60 млн до 20 млн руб. в год. Предполагалось, что в 2027 г. он снизится до 15 млн руб., а в 2028 г. – до 10 млн руб. в год.
14 апреля Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, предусматривающий временное освобождение от НДС для части предпринимателей на упрощенной и патентной системах налогообложения (УСН и ПСН). Согласно документу, с 1 апреля по 31 декабря 2026 г. от НДС освобождаются организации и индивидуальные предприниматели в сфере общественного питания, которые стали плательщиками этого налога только с начала текущего года.