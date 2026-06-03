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Совет директоров «Абрау-Дюрсо» рекомендовал дивиденды за 2025 год

Ведомости

Совет директоров одного из крупнейших российских производителей игристых вин «Абрау-Дюрсо» рекомендовал годовому собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам 2025 г. Выплата предложена в размере 5,24 руб. на одну обыкновенную акцию, сообщается на сервере раскрытия корпоративной информации.

Генеральный директор и член совета директоров Елена Зарицкая, комментируя решение, отметила, что ожидания и рекомендации менеджмента выглядят лучше, чем дивиденды за прошлый год.

За 2024 г. компания выплатила акционерам 5,01 руб. на акцию, общая сумма выплат тогда составила 545,5 млн руб. По итогам 2023 г. финальные дивиденды составили 3,27 руб. на акцию. Уставный капитал «Абрау-Дюрсо» равен 108,9 млн руб., около 90% его принадлежит семье Титова.

Чистая прибыль винодельческой компании по МСФО по итогам 2025 г. выросла на 3,6% и достигла 1,9 млрд руб. Выручка увеличилась на 8% до 21,2 млрд руб. Годовое собрание акционеров, на котором будет утвержден размер дивидендов, назначено на 25 июня 2026 г.

В декабре 2025 г. бенефициар «Абрау-Дюрсо» Борис Титов допустил выплату дивидендов по результатам 2025 г., подчеркнув, что компания придерживается практики направления на дивиденды 50% чистой прибыли. После этого акции компании подорожали на Московской бирже на 10%.

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