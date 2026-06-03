Совет директоров «Абрау-Дюрсо» рекомендовал дивиденды за 2025 год

Чистая прибыль винодельческой компании по МСФО по итогам 2025 г. выросла на 3,6% и достигла 1,9 млрд руб. Выручка увеличилась на 8% до 21,2 млрд руб. Годовое собрание акционеров, на котором будет утвержден размер дивидендов, назначено на 25 июня 2026 г.