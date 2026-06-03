Минпромторг может перенести запуск техсбора на электронику на декабрь

По словам замглавы ведомства, решение о переносе сроков уже обсуждено и связано прежде всего с просьбами представителей отрасли. Он также уточнил, что технологический сбор будет распространяться на всю электронику, поступающую на российский рынок, независимо от страны происхождения продукции. Платеж затронет как импортные товары, так и устройства, произведенные внутри страны. По словам чиновника, этот вопрос вызывал дискуссии среди участников рынка, однако итоговое решение уже принято.