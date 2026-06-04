Адвокаты оспорили в апелляции передачу государству акций «Русагро»

Кравченко отметил, что суд фактически назвал Басова номинальным управляющим, и указал, что утверждения ответчиков об управлении компанией Басовым опровергаются материалами дела. На этом основании, по словам адвоката, у Басова изымают не только акции «Русагро», но и долю в компании «Геомир-Агро», которую он запускал уже после ухода из «Русагро», а также деньги, заработанные в тот период в других проектах. Значительная часть акций, как утверждает Кравченко, была куплена Басовым на личные средства на бирже, а «Геомир-Агро» создана после его ухода из «Русагро».