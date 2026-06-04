Адвокаты оспорили в апелляции передачу государству акций «Русагро»
Адвокаты бывшего гендиректора «Русагро» Максима Басова подали апелляционную жалобу на решение Хамовнического районного суда Москвы о передаче государству акций ПАО «Группа Русагро». Об этом «Ведомостям» сообщили представители Басова.
Жалоба направлена в Мосгорсуд, сообщил адвокат Андрей Дроздов. Основной довод жалобы заключается в том, что Басов никогда не работал на государство и приобрел имущество законным путем, рассказал он.
Другой адвокат Басова, Дмитрий Кравченко, заявил, что решение Хамовнического суда «не выдерживает никакой критики». По его словам, в судебном акте утверждается, что основатель «Русагро» Вадим Мошкович привлек Басова, менеджера с более чем 20-летним опытом работы в крупных компаниях, «для создания видимости дистанцирования от коммерческой деятельности».
Кравченко отметил, что суд фактически назвал Басова номинальным управляющим, и указал, что утверждения ответчиков об управлении компанией Басовым опровергаются материалами дела. На этом основании, по словам адвоката, у Басова изымают не только акции «Русагро», но и долю в компании «Геомир-Агро», которую он запускал уже после ухода из «Русагро», а также деньги, заработанные в тот период в других проектах. Значительная часть акций, как утверждает Кравченко, была куплена Басовым на личные средства на бирже, а «Геомир-Агро» создана после его ухода из «Русагро».
5 мая Хамовнический суд Москвы частично удовлетворил иск Генпрокуратуры. Суд постановил обратить в доход государства более 10 млрд руб. со счетов Мошковича, а также изъять акции ПАО «Группа Русагро» и 100% долей ООО «Финансовый ресурс».
«Ведомости» писали, что претензии Генпрокуратуры к Мошковичу связаны с нарушением антикоррупционного законодательства в 2006–2014 гг., когда он был сенатором от Белгородской области. По версии надзорного ведомства, в этот период бизнесмен сохранял контроль над «Русагро» и использовал публичные полномочия в интересах холдинга.