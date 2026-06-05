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Главная / Бизнес /

Заботкин: высокая инфляция повышает издержки бизнеса сильнее ключевой ставки

Ведомости

Высокая инфляция повышает издержки бизнеса сильнее высокой реальной ключевой ставки. Об этом заявил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«При высокой инфляции, на самом деле, бизнесу жить гораздо хуже, чем два года пожить при высокой реальной процентной ставке», – сказал он.

По словам Заботкина, с повышением инфляции растет разлет цен на отдельные товары и услуги, и рост издержек увеличивается.

4 июня президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с главами мировых информагентств в рамках ПМЭФ-2026, что Россия сознательно пошла на охлаждение экономики, чтобы не допустить гиперинфляции. Министр экономического развития РФ Максим Решетников говорил, что контуры формирующейся экономической модели России предполагают более крепкий рубль и сохранение относительно высоких процентных ставок. Он также обратил внимание на влияние ограниченного оттока капитала из страны: закрытие значительной части каналов вывода капитала оказывает дополнительное давление на валютный рынок и способствует укреплению национальной валюты.

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