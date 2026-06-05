Заботкин: высокая инфляция повышает издержки бизнеса сильнее ключевой ставки

4 июня президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с главами мировых информагентств в рамках ПМЭФ-2026, что Россия сознательно пошла на охлаждение экономики, чтобы не допустить гиперинфляции. Министр экономического развития РФ Максим Решетников говорил, что контуры формирующейся экономической модели России предполагают более крепкий рубль и сохранение относительно высоких процентных ставок. Он также обратил внимание на влияние ограниченного оттока капитала из страны: закрытие значительной части каналов вывода капитала оказывает дополнительное давление на валютный рынок и способствует укреплению национальной валюты.