Компании Kismet Capital перечислили более 100 млрд рублей налогов в 2025 году

Главы налоговых служб стран БРИКС могут уже в сентябре договориться о запуске единой сети нетворка, в которой налогоплательщики смогут задавать вопросы и получать ответы, заявил на ПМЭФе глава ФНС России Даниил Егоров. Он пояснил, что универсальных международных решений в условиях цифровизации пока нет, а каждая страна разрабатывает свои механизмы, что усложняет взаимодействие, и согласованные правила могли бы улучшить ситуацию.