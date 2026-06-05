Компании Kismet Capital перечислили более 100 млрд рублей налогов в 2025 году
Портфельные компании холдинга Kismet Capital Group, в который входят Avito, hh.ru, оператор «Новые башни», а также предприятия из сферы fashion-ритейла и FMCG-отраслей, перечислили в российский бюджет в 2025 г. свыше 100 млрд руб. налогов и отчислений. Об этом заявил глава Kismet Capital Group Иван Таврин на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), посвященной вопросам налогообложения.
Таврин отметил, что бизнес в настоящее время беспокоит не столько уровень налоговой нагрузки, сколько предсказуемость среды. По его словам, налоги должны взиматься «в соответствии с законом и только с законом», а не исходя из того, как налоговые органы самостоятельно интерпретируют законодательство.
Главы налоговых служб стран БРИКС могут уже в сентябре договориться о запуске единой сети нетворка, в которой налогоплательщики смогут задавать вопросы и получать ответы, заявил на ПМЭФе глава ФНС России Даниил Егоров. Он пояснил, что универсальных международных решений в условиях цифровизации пока нет, а каждая страна разрабатывает свои механизмы, что усложняет взаимодействие, и согласованные правила могли бы улучшить ситуацию.
XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) проходит с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге на площадке «Экспофорум». Главная тема – «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему».