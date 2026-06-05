Путин рассказал о планах ряда крупных компаний переехать из Москвы в регионы

Путин рассказал о планах ряда крупных компаний переехать из Москвы в регионыСреди них будет РЖД
Крупные государственные компании и корпорации будут переезжать из Москвы в регионы. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путина на пленарной сессии ПМЭФа.
«Мы договорились о переезде крупных госкомпаний и корпораций из Москвы в регионы, чтобы разгрузить столицу и дать импульс к развитию бизнеса в субъектах федерации. Укрепить доходную часть их бюджетов, создать новые рабочие места», – сказал он.
После этого он обратился со сцены к мэру Москвы Сергей Собянину: «Сергей Семенович, столице это не повредит». Глава города посмеялся.
«Ведомости» писали летом 2025 г., что среди претендентов на переезд из столичного региона – около 170 госкомпаний. Собеседники газеты говорили, что в первую очередь перемещать планируется те организации, в которых работает не менее 2000 человек. Для части из уже вошедших в перечень организаций предусмотрят «более мягкий» вариант перемещения – перенос «некоторых их функций» при условии обязательного создания рабочих мест в регионе.