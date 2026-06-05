Путин рассказал о планах ряда крупных компаний переехать из Москвы в регионы

«Ведомости» писали летом 2025 г., что среди претендентов на переезд из столичного региона – около 170 госкомпаний. Собеседники газеты говорили, что в первую очередь перемещать планируется те организации, в которых работает не менее 2000 человек. Для части из уже вошедших в перечень организаций предусмотрят «более мягкий» вариант перемещения – перенос «некоторых их функций» при условии обязательного создания рабочих мест в регионе.