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Путин рассказал о планах ряда крупных компаний переехать из Москвы в регионы

Среди них будет РЖД
Ведомости

Крупные государственные компании и корпорации будут переезжать из Москвы в регионы. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путина на пленарной сессии ПМЭФа.

«Мы договорились о переезде крупных госкомпаний и корпораций из Москвы в регионы, чтобы разгрузить столицу и дать импульс к развитию бизнеса в субъектах федерации. Укрепить доходную часть их бюджетов, создать новые рабочие места», – сказал он.

Среди позитивных примеров Путин привел релокации «Русгидро" и банк ПСБ. Также такие решения приняты по Объединенной двигателестроительной корпорации, РЖД и другим структурам в сфере железнодорожного строительства.

Среди претендентов на переезд из Москвы – около 170 госкомпаний

Экономика / Правила

После этого он обратился со сцены к мэру Москвы Сергей Собянину: «Сергей Семенович, столице это не повредит». Глава города посмеялся.

«Ведомости» писали летом 2025 г., что среди претендентов на переезд из столичного региона – около 170 госкомпаний. Собеседники газеты говорили, что в первую очередь перемещать планируется те организации, в которых работает не менее 2000 человек. Для части из уже вошедших в перечень организаций предусмотрят «более мягкий» вариант перемещения – перенос «некоторых их функций» при условии обязательного создания рабочих мест в регионе.

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