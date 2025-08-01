Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Среди претендентов на переезд из Москвы – около 170 компаний

В первую очередь перемещать будут корпорации, в которых работает не менее 2000 человек
Дарья Мосолкина
Ксения Котченко
Возможно, скоро сотрудникам госкомпаний придется осваивать новые пространства
Возможно, скоро сотрудникам госкомпаний придется осваивать новые пространства / Максим Стулов / Ведомости

Правительство сформулировало параметры, по которым будет определено, каким организациям предстоит переехать из Москвы, выяснили «Ведомости». В предварительно сформированном списке порядка 170 госкорпораций и компаний с госучастием, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с ходом этой работы.

Конкретный перечень еще уточняется, работу ведет Минэкономразития. При этом, как рассказал один из собеседников «Ведомостей», в первую очередь перемещать планируется те организации, в которых работает не менее 2000 человек. Эту информацию подтвердил и другой источник. Он добавил также, что правительство предлагает расширить перечень «переезжающих», включив туда входящие в группы дочерние компании.

Одновременно для части из уже вошедших в список организаций будет предусмотрен «более мягкий» вариант перемещения – перенос «некоторых их функций» при условии обязательного создания рабочих мест в регионе, рассказал один из собеседников «Ведомостей». Ранее источники говорили, что организации смогут открывать в регионах, которые связаны с ведением их производственной и операционной деятельности, не центральные офисы, но отдельные представительства, одновременно создавая социальную инфраструктуру.

Поручение Белому дому представить предложения о поэтапном перемещении госкорпораций и госкомпаний и их «дочек» из Москвы в регионы дал президент Владимир Путин по итогу Петербургского международного экономического форума 2024 г. Он призвал «обратить особое внимание» на регионы, расположенные в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Такая мера поможет «укрепить экономические возможности регионов», отметил он. Изначально срок исполнения поручения был установлен на 1 октября 2024 г.

Представитель Минэкономразвития подтвердил «Ведомостям», что работа над поручением президента ведется министерством, но отказался подтвердить количество утвержденных к переезду госкомпаний. «Ведомости» отправили запрос в пресс-службу правительства.

Риски и плюсы перемещения

Специалисты Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов и Александра Игорева ранее оценивали в аналитической записке возможные эффекты от перемещения компаний, писали «Ведомости» в октябре 2024 г. «Чрезмерная концентрация» крупных организаций в Москве приводит к нестандартной ситуации – значительная часть их налоговых поступлений оседает в столице, в то время как фактическая деятельность ведется в отдаленных регионах. Только 17 из 58 корпораций, акции которых находятся в собственности государства, имеют головные офисы не в столице, из них три локализованы в городах Подмосковья, еще пять – в Санкт-Петербурге, отмечали эксперты. По мнению аналитиков РАНХиГС, перенос штаб-квартир госкорпораций из Москвы в другие субъекты Федерации приведет к росту налоговых поступлений в региональные бюджеты, повышению качества жизни и привлечению квалифицированных специалистов.

При переезде крупных компаний возникают в первую очередь инфраструктурные риски, например недостаток хорошо подготовленных офисных помещений, говорит генеральный директор Агентства трансформации и развития экономики Владислав Онищенко. При этом эффективность деятельности компаний, у которых центр принятия решений удален от вышестоящего органа, ниже – появляется необходимость в дополнительных командировках руководящего состава или их подразделений в Москву для очного обсуждения и принятия тех или иных решений, поясняет Климанов.

При перемещении компании, очевидно, может происходить слом слаженных коллективов сотрудников и в новых регионах присутствия может не оказаться кадров, необходимых для выполнения квалифицированной работы, либо действующие значимые специалисты могут не согласиться на переезд, предупреждает эксперт. Одновременно перемещение госкомпаний может «снять остроту разрыва в доходах бюджетов», которая имеется в настоящее время, полагает он. В перспективе эта мера может привести к выравниванию бюджетной обеспеченности субъектов, но этот процесс потребует значительного времени, предупреждает Онищенко. По его мнению, реализация задуманного переезда может быть реализована в 2030–2035 гг. 

Переезд не по распоряжению

Перемещение крупных компаний происходило и прежде. Например, ВТБ перенес юридический адрес в Санкт-Петербург, но головной офис и основная часть сотрудников остались в Москве. Еще одной компанией, переехавшей в Северную столицу, стал «Газпром» (2021 г.). В том же году о планах по переезду из Москвы в Иркутск заявило ПАО «Эн+ груп». Тогда же сообщалось о начале строительства в городе здания головного офиса компании. 

Компания «Русгидро» анонсировала свой переезд из Москвы в Красноярск в 2021 г. В начале июля было объявлено о его завершении. В Красноярск переехали более 40% работников московского офиса, включая всех руководителей, при этом рабочие места в Москве ликвидированы. Дополнительно в Красноярск переместились девять компаний группы, специализирующихся на IT и строительстве, а также энергосбытовая и сервисные организации. В «Русгидро» сообщили о продолжении набора сотрудников – сейчас в новой штаб-квартире работает более 900 человек, при этом штат всех перемещенных компаний составит порядка 1500 человек.

В конце 2024 г. о смене регистрации объявил банк ПСБ. Из Москвы головной офис переместится в Ярославль, куда переедут более 5000 сотрудников и членов их семей. Ранее «Ведомости» писали, что офис для банка ПСБ могут построить на месте стадиона «Шинник». 

В то же время прежде в списке организаций, которые должны были переехать, фигурировала и корпорация Дом.РФ. Теперь, по сведению источников «Ведомостей», переезжать она не будет.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных