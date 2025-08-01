Среди претендентов на переезд из Москвы – около 170 компаний

Специалисты Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов и Александра Игорева ранее оценивали в аналитической записке возможные эффекты от перемещения компаний, писали «Ведомости» в октябре 2024 г. «Чрезмерная концентрация» крупных организаций в Москве приводит к нестандартной ситуации – значительная часть их налоговых поступлений оседает в столице, в то время как фактическая деятельность ведется в отдаленных регионах. Только 17 из 58 корпораций, акции которых находятся в собственности государства, имеют головные офисы не в столице, из них три локализованы в городах Подмосковья, еще пять – в Санкт-Петербурге, отмечали эксперты. По мнению аналитиков РАНХиГС, перенос штаб-квартир госкорпораций из Москвы в другие субъекты Федерации приведет к росту налоговых поступлений в региональные бюджеты, повышению качества жизни и привлечению квалифицированных специалистов.