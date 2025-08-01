Среди претендентов на переезд из Москвы – около 170 компаний

Среди претендентов на переезд из Москвы – около 170 компанийВ первую очередь перемещать будут корпорации, в которых работает не менее 2000 человек
Правительство сформулировало параметры, по которым будет определено, каким организациям предстоит переехать из Москвы, выяснили «Ведомости». В предварительно сформированном списке порядка 170 госкорпораций и компаний с госучастием, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с ходом этой работы.
Конкретный перечень еще уточняется, работу ведет Минэкономразития. При этом, как рассказал один из собеседников «Ведомостей», в первую очередь перемещать планируется те организации, в которых работает не менее 2000 человек. Эту информацию подтвердил и другой источник. Он добавил также, что правительство предлагает расширить перечень «переезжающих», включив туда входящие в группы дочерние компании.
Одновременно для части из уже вошедших в список организаций будет предусмотрен «более мягкий» вариант перемещения – перенос «некоторых их функций» при условии обязательного создания рабочих мест в регионе, рассказал один из собеседников «Ведомостей». Ранее источники говорили, что организации смогут открывать в регионах, которые связаны с ведением их производственной и операционной деятельности, не центральные офисы, но отдельные представительства, одновременно создавая социальную инфраструктуру.
Поручение Белому дому представить предложения о поэтапном перемещении госкорпораций и госкомпаний и их «дочек» из Москвы в регионы дал президент Владимир Путин по итогу Петербургского международного экономического форума 2024 г. Он призвал «обратить особое внимание» на регионы, расположенные в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Такая мера поможет «укрепить экономические возможности регионов», отметил он. Изначально срок исполнения поручения был установлен на 1 октября 2024 г.
Представитель Минэкономразвития подтвердил «Ведомостям», что работа над поручением президента ведется министерством, но отказался подтвердить количество утвержденных к переезду госкомпаний. «Ведомости» отправили запрос в пресс-службу правительства.
Риски и плюсы перемещения
Специалисты Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов и Александра Игорева ранее оценивали в аналитической записке возможные эффекты от перемещения компаний, писали «Ведомости» в октябре 2024 г. «Чрезмерная концентрация» крупных организаций в Москве приводит к нестандартной ситуации – значительная часть их налоговых поступлений оседает в столице, в то время как фактическая деятельность ведется в отдаленных регионах. Только 17 из 58 корпораций, акции которых находятся в собственности государства, имеют головные офисы не в столице, из них три локализованы в городах Подмосковья, еще пять – в Санкт-Петербурге, отмечали эксперты. По мнению аналитиков РАНХиГС, перенос штаб-квартир госкорпораций из Москвы в другие субъекты Федерации приведет к росту налоговых поступлений в региональные бюджеты, повышению качества жизни и привлечению квалифицированных специалистов.
При переезде крупных компаний возникают в первую очередь инфраструктурные риски, например недостаток хорошо подготовленных офисных помещений, говорит генеральный директор Агентства трансформации и развития экономики Владислав Онищенко. При этом эффективность деятельности компаний, у которых центр принятия решений удален от вышестоящего органа, ниже – появляется необходимость в дополнительных командировках руководящего состава или их подразделений в Москву для очного обсуждения и принятия тех или иных решений, поясняет Климанов.
При перемещении компании, очевидно, может происходить слом слаженных коллективов сотрудников и в новых регионах присутствия может не оказаться кадров, необходимых для выполнения квалифицированной работы, либо действующие значимые специалисты могут не согласиться на переезд, предупреждает эксперт. Одновременно перемещение госкомпаний может «снять остроту разрыва в доходах бюджетов», которая имеется в настоящее время, полагает он. В перспективе эта мера может привести к выравниванию бюджетной обеспеченности субъектов, но этот процесс потребует значительного времени, предупреждает Онищенко. По его мнению, реализация задуманного переезда может быть реализована в 2030–2035 гг.
Переезд не по распоряжению
Перемещение крупных компаний происходило и прежде. Например, ВТБ перенес юридический адрес в Санкт-Петербург, но головной офис и основная часть сотрудников остались в Москве. Еще одной компанией, переехавшей в Северную столицу, стал «Газпром» (2021 г.). В том же году о планах по переезду из Москвы в Иркутск заявило ПАО «Эн+ груп». Тогда же сообщалось о начале строительства в городе здания головного офиса компании.
Компания «Русгидро» анонсировала свой переезд из Москвы в Красноярск в 2021 г. В начале июля было объявлено о его завершении. В Красноярск переехали более 40% работников московского офиса, включая всех руководителей, при этом рабочие места в Москве ликвидированы. Дополнительно в Красноярск переместились девять компаний группы, специализирующихся на IT и строительстве, а также энергосбытовая и сервисные организации. В «Русгидро» сообщили о продолжении набора сотрудников – сейчас в новой штаб-квартире работает более 900 человек, при этом штат всех перемещенных компаний составит порядка 1500 человек.
В конце 2024 г. о смене регистрации объявил банк ПСБ. Из Москвы головной офис переместится в Ярославль, куда переедут более 5000 сотрудников и членов их семей. Ранее «Ведомости» писали, что офис для банка ПСБ могут построить на месте стадиона «Шинник».
В то же время прежде в списке организаций, которые должны были переехать, фигурировала и корпорация Дом.РФ. Теперь, по сведению источников «Ведомостей», переезжать она не будет.