Gloria Jeans хочет продать или сдать в аренду последние производственные активы
Gloria Jeans ищет инвесторов для аренды или покупки своих последних крупных производственных площадок в Ростовской области. Основатель компании Владимир Мельников обратился за содействием к Минпромторгу, пишет «Коммерсантъ».
По данным газеты, ритейлер готов продать или сдать в аренду две фабрики в Шахтах и Новошахтинске, а также другие объекты в Миллерове и Звереве.
В письме Мельникова главе Минпромторга Антону Алиханову говорится, что на площадках можно организовать производство одежды полного цикла. Общая площадь помещений составляет 148 600 кв. м. Продажа производственных площадок Gloria Jeans началась в 2024 г: три из пяти фабрик уже проданы из-за нехватки персонала. На продаже предприятий в Ростовской, Волгоградской областях и Кабардино-Балкарии компания заработала 400 млн руб.
В марте РБК писал со ссылкой на источник, что Gloria Jeans планирует в 2026 г. закрыть около 150 магазинов в разных регионах России. По словам собеседника агентства, сеть откажется от наименее рентабельных точек. Скорее всего, Gloria Jeans будет закрывать их постепенно по мере истечения сроков аренды, чтобы избежать компенсаций за досрочное расторжение договоров. Другой источник РБК подтвердил, что компания обсуждает оптимизацию на 150–200 объектах. В декабре 2025 г. директор подразделения представления интересов арендаторов консалтинговой компании CORE.XP Евгений Домашенко сообщал «Ведомостям», что примерно 20 российских брендов одежды и обуви в прошлом году полностью закрыли свои торговые точки.