Gloria Jeans хочет продать или сдать в аренду последние производственные активы

В марте РБК писал со ссылкой на источник, что Gloria Jeans планирует в 2026 г. закрыть около 150 магазинов в разных регионах России. По словам собеседника агентства, сеть откажется от наименее рентабельных точек. Скорее всего, Gloria Jeans будет закрывать их постепенно по мере истечения сроков аренды, чтобы избежать компенсаций за досрочное расторжение договоров. Другой источник РБК подтвердил, что компания обсуждает оптимизацию на 150–200 объектах. В декабре 2025 г. директор подразделения представления интересов арендаторов консалтинговой компании CORE.XP Евгений Домашенко сообщал «Ведомостям», что примерно 20 российских брендов одежды и обуви в прошлом году полностью закрыли свои торговые точки.