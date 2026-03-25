Gloria Jeans намерена закрыть около 150 магазинов в 2026 году

Ведомости

Ретейлер Gloria Jeans планирует в 2026 г. закрыть около 150 магазинов в разных регионах России. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.

По его словам, сеть откажется от наименее рентабельных точек. По данным агентства, скорее всего, Gloria Jeans будет закрывать их постепенно по мере истечения сроков аренды, чтобы избежать компенсаций за досрочное расторжение договоров. Другой собеседник РБК подтвердил, что компания обсуждает оптимизацию на 150–200 объектах. В Gloria Jeans информацию не комментировали.

В декабре 2025 г. директор подразделения представления интересов арендаторов консалтинговой компании CORE.XP Евгений Домашенко сообщал «Ведомостям», что примерно 20 российских брендов одежды и обуви в прошлом году полностью закрыли свои торговые точки. Руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай добавила, что некоторые из них захотели развиваться только в онлайне, отказавшись от всех физических магазинов. В их числе – Face Code, I Am Studio, Inspire Girls, Just Clothes, Luzeen, Mollis, Prav.da и др.

Оставшиеся же марки фактически прекратили свою деятельность в России. В частности, речь идет о продавцах одежды Incity, Mai Collection, Mudo, Noun, Ready! Steady! Go!, Yollo, обувных ритейлерах Megatop и Urban Vibes, а также специализирующихся на продаже белья Deseo, Etam и т. д. В 2024 г. было закрыто всего четыре бренда одежды и обуви, по данным CORE.XP и IBC Real Estate.

