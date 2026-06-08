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Песков: власти работают над недопущением дефицита топлива в Крыму

Ведомости

Российские власти принимают меры для того, чтобы не допустить дефицита топлива в Крыму. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, в настоящее время наблюдаются проявления ажиотажного спроса, которые не имеют под собой объективных оснований. «Мы видим много проявлений ажиотажа совершенно необоснованного. Давайте вспомним, как пару лет тому назад в Москве и в других крупных городах нашей страны скупали гречку, в то время как никакого дефицита гречки не было», – сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что подобные эмоциональные действия граждан могут создавать искусственные проблемы на рынке.

В Крыму запретили публиковать фото и видео перемещения бензовозов

Общество

Ограничения на продажу бензина АИ-95 и АИ-92 в Крыму ввели с 31 мая. На АЗС сетей АТАН и ТЭС бензин АИ-95 продавали по талонам. Это связано с перебоями с поставками топлива. По оценке местных властей, в Севастополе логистические сложности могут продлиться еще около месяца.

7 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что власти города смягчили ограничения на продажу топлива. С 7 июня бензин марки АИ-92 вновь можно приобрести в свободной продаже на ряде автозаправочных станций сети АТАН.

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