Песков: власти работают над недопущением дефицита топлива в Крыму

По его словам, в настоящее время наблюдаются проявления ажиотажного спроса, которые не имеют под собой объективных оснований. «Мы видим много проявлений ажиотажа совершенно необоснованного. Давайте вспомним, как пару лет тому назад в Москве и в других крупных городах нашей страны скупали гречку, в то время как никакого дефицита гречки не было», – сказал Песков.