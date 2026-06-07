В Севастополе частично возобновили свободную продажу бензина АИ-92
Власти Севастополя сообщили о смягчении ограничений на продажу топлива. С 7 июня бензин марки АИ-92 вновь можно приобрести в свободной продаже на ряде автозаправочных станций сети АТАН. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Свободная продажа топлива организована на трех АЗС. Речь идет о станциях по адресам: улица Хрусталева, 74Г (АЗС №67), улица Хрусталева, 62 (АЗС №81), а также в селе Гончарное на улице Дрыгина, 16 (АЗС №161).
При этом ограничения на другой сети заправок продолжают действовать. Как уточнил Развожаев, на «ТЭС» отпуск топлива по-прежнему осуществляется только с использованием QR-кодов.
4 июня Развожаев сообщал, что на АЗС сети ТЭС не будет свободной продажи бензина из-за перебоев с поставками топлива. По его словам, бензовозы не смогли прибыть в город ночью, поэтому жителям не имеет смысла занимать очереди. Заправка по ранее приобретенным талонам будет осуществляться с ограничением – не более 20 л топлива в одни руки.
Губернатор Севастополя 3 июня говорил, что на большинстве заправок возобновляется свободная продажа бензина и дизеля.
Ограничения на продажу бензина АИ-95 и АИ-92 в Крыму ввели с 31 мая. На АЗС сетей АТАН и ТЭС бензин АИ-95 продавали по талонам. Это связано с перебоями с поставками топлива. По оценке местных властей, что в Севастополе логистические сложности могут продлиться еще около месяца.