В Севастополе частично возобновили свободную продажу бензина АИ-92

4 июня Развожаев сообщал, что на АЗС сети ТЭС не будет свободной продажи бензина из-за перебоев с поставками топлива. По его словам, бензовозы не смогли прибыть в город ночью, поэтому жителям не имеет смысла занимать очереди. Заправка по ранее приобретенным талонам будет осуществляться с ограничением – не более 20 л топлива в одни руки.