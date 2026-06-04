В Севастополе временно прекращена свободная продажа бензина на АЗС «ТЭС»

По его словам, бензовозы не смогли прибыть в город ночью, поэтому жителям не имеет смысла занимать очереди на АЗС. Власти также предупредили, что скопление автомобилей возле заправок может затруднить доставку топлива, а машины, оставленные на подъездах к АЗС, могут быть эвакуированы. Заправка по ранее приобретенным талонам будет осуществляться с ограничением – не более 20 л топлива в одни руки. Для контроля за соблюдением порядка на каждой АЗС будут дежурить представители органов власти, фиксирующие номера автомобилей физических и юридических лиц.