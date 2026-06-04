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В Севастополе временно прекращена свободная продажа бензина на АЗС «ТЭС»

Ведомости

В Севастополе на автозаправочных станциях сети «ТЭС» не будет свободной продажи бензина из-за перебоев с поставками топлива. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, бензовозы не смогли прибыть в город ночью, поэтому жителям не имеет смысла занимать очереди на АЗС. Власти также предупредили, что скопление автомобилей возле заправок может затруднить доставку топлива, а машины, оставленные на подъездах к АЗС, могут быть эвакуированы. Заправка по ранее приобретенным талонам будет осуществляться с ограничением – не более 20 л топлива в одни руки. Для контроля за соблюдением порядка на каждой АЗС будут дежурить представители органов власти, фиксирующие номера автомобилей физических и юридических лиц.

Развожаев подчеркнул, что коммунальные службы, скорая помощь, силовые ведомства и общественный транспорт обеспечены топливом в полном объеме. В городском правительстве также сокращено использование служебного транспорта, а часть сотрудников переведена на дистанционный режим работы. Кроме того, власти Севастополя совместно с IT-специалистами разрабатывают цифровую систему учета и реализации топлива на городских заправках, которая должна упорядочить доступ к нефтепродуктам и снизить ажиотажный спрос.

Глава Крыма Сергей Аксенов также сообщил, что власти ввели ряд экстренных мер на фоне дефицита автомобильного топлива на полуострове.

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Развожаев 3 июня говорил, что на большинстве заправок возобновляется свободная продажа бензина и дизеля.

Ограничения на продажу бензина АИ-95 и АИ-92 в Крыму ввели с 31 мая. На АЗС сетей АТАН и ТЭС бензин АИ-95 начали продавать исключительно по талонам. Это связано с перебоями с поставками топлива. Развожаев заявлял, что в Севастополе логистические сложности могут продлиться еще около месяца.

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