В Крыму временно ограничили продажу бензина из-за дефицита топлива
Власти Крыма ввели ряд экстренных мер на фоне дефицита автомобильного топлива на полуострове. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Аксенов заявил, что с 4 июня на несколько дней полностью приостанавливается продажа бензина за наличный расчет. Также прекращена свободная реализация топливных талонов, и в ближайшее время их продажа не возобновится.
Заправка по ранее приобретенным талонам будет осуществляться с ограничением – не более 20 л топлива в одни руки. Для контроля за соблюдением установленных правил на каждой автозаправочной станции будут дежурить представители муниципальных и республиканских органов власти. Они будут фиксировать номера транспортных средств физических и юридических лиц, получающих топливо по талонам.
При этом, по словам Аксенова, все службы жизнеобеспечения, включая коммунальные предприятия, скорую помощь, силовые структуры и общественный транспорт, обеспечены топливом в полном объеме. В государственных ведомствах также проведена оптимизация использования служебного транспорта.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 3 июня сообщил, что в регионе на большинстве заправок возобновляется свободная продажа бензина и дизеля.
Ограничения на продажу бензина АИ-95 и АИ-92 в Крыму ввели с 31 мая. На АЗС сетей АТАН и ТЭС бензин АИ-95 начали продавать исключительно по талонам. Это связано с перебоями с поставками топлива. Развожаев заявлял, что в Севастополе логистические сложности могут продлиться еще около месяца.
2 июня Минэнерго сообщило, что принимает меры для обеспечения Крымского полуострова нефтепродуктами и поддерживает постоянный контакт с региональными властями и участниками топливного рынка.