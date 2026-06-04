В Крыму временно ограничили продажу бензина из-за дефицита топлива

Заправка по ранее приобретенным талонам будет осуществляться с ограничением – не более 20 л топлива в одни руки. Для контроля за соблюдением установленных правил на каждой автозаправочной станции будут дежурить представители муниципальных и республиканских органов власти. Они будут фиксировать номера транспортных средств физических и юридических лиц, получающих топливо по талонам.