BANE1 391-0,78%CNY Бирж.10,791+1,42%IMOEX2 620,39+1,96%RTSI1 137,66+0,55%RGBI119,05+0,44%RGBITR784,39+0,46%
Общество

Минэнерго усиливает контроль за обеспечением Крыма топливом

Ведомости

Министерство энергетики РФ принимает меры для обеспечения Крымского полуострова нефтепродуктами и поддерживает постоянный контакт с региональными властями и участниками топливного рынка. Об этом сообщили в министерстве.

В Минэнерго подчеркнули, что работа по снабжению региона ведется в непрерывном режиме. Отдельно отмечается, что ситуация с обеспечением полуострова нефтепродуктами держится на постоянном контроле профильным ведомством, включая оперативный мониторинг текущего состояния поставок и потребления.

2 июня глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложили президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с топливом на полуострове. По словам Аксенова, глава государства дал профильным ведомствам поручения для решения проблемы. Глава Крыма рассказал, что поступающее на полуостров топливо распределяется между Крымом и Севастополем в объеме, пропорциональном численности населения субъектов.

Он также подчеркнул, что 3 июня на сайте минтопэнерго Крыма будет опубликована интерактивная карта с информацией о наличии топлива на заправочных станциях по муниципалитетам.

31 мая в Крыму были введены временные ограничения на продажу топлива. Отпуск бензина АИ-92 ограничили объемом до 20 л на одно транспортное средство, а заправка канистр была запрещена. 1 июня Развожаев заявлял, что в Севастополе логистические сложности могут продлиться еще около месяца. По его словам, топливо закуплено и ежедневно поступает на заправки, однако перебои с поставками пока сохраняются.

