Минэнерго усиливает контроль за обеспечением Крыма топливом
Министерство энергетики РФ принимает меры для обеспечения Крымского полуострова нефтепродуктами и поддерживает постоянный контакт с региональными властями и участниками топливного рынка. Об этом сообщили в министерстве.
В Минэнерго подчеркнули, что работа по снабжению региона ведется в непрерывном режиме. Отдельно отмечается, что ситуация с обеспечением полуострова нефтепродуктами держится на постоянном контроле профильным ведомством, включая оперативный мониторинг текущего состояния поставок и потребления.
2 июня глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложили президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с топливом на полуострове. По словам Аксенова, глава государства дал профильным ведомствам поручения для решения проблемы. Глава Крыма рассказал, что поступающее на полуостров топливо распределяется между Крымом и Севастополем в объеме, пропорциональном численности населения субъектов.
Он также подчеркнул, что 3 июня на сайте минтопэнерго Крыма будет опубликована интерактивная карта с информацией о наличии топлива на заправочных станциях по муниципалитетам.
31 мая в Крыму были введены временные ограничения на продажу топлива. Отпуск бензина АИ-92 ограничили объемом до 20 л на одно транспортное средство, а заправка канистр была запрещена. 1 июня Развожаев заявлял, что в Севастополе логистические сложности могут продлиться еще около месяца. По его словам, топливо закуплено и ежедневно поступает на заправки, однако перебои с поставками пока сохраняются.