В Севастополе возобновилась свободная продажа бензина и дизеля

Ограничения на продажу бензина АИ-95 и АИ-92 в Крыму ввели 30 мая. На автозаправочных станциях (АЗС) сетей АТАН и ТЭС бензин АИ-95 начали продавать исключительно по талонам. Это связано с перебоями поставок топлива. Развожаев заявлял, что в Севастополе логистические сложности могут продлиться еще около месяца.