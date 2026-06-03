В Севастополе возобновилась свободная продажа бензина и дизеля
На большинстве заправок в Севастополе возобновляется свободная продажа бензина и дизеля. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев.
«Временное ограничение в 20 л продолжает действовать, как и ограничение на продажу в канистры: это вынужденная мера, необходимая для справедливого распределения имеющихся запасов и предотвращения неконтролируемого дефицита», – говорится в сообщении.
Ограничения на продажу бензина АИ-95 и АИ-92 в Крыму ввели 30 мая. На автозаправочных станциях (АЗС) сетей АТАН и ТЭС бензин АИ-95 начали продавать исключительно по талонам. Это связано с перебоями поставок топлива. Развожаев заявлял, что в Севастополе логистические сложности могут продлиться еще около месяца.
2 июня Минэнерго РФ сообщило, что принимает меры для обеспечения Крымского полуострова нефтепродуктами и поддерживает постоянный контакт с региональными властями и участниками топливного рынка.