В Крыму запретили публиковать фото и видео перемещения бензовозов

30 мая 2026 г. в Крыму ввели временные ограничения на продажу бензина АИ‑95 и АИ‑92 из‑за логистических сложностей с доставкой топлива. В частности, на заправках сетей АТАН и ТЭС бензин АИ‑95 начали продавать исключительно по талонам. 3 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на большинстве АЗС свободная продажа бензина и дизеля возобновляется, хотя временное ограничение – не более 20 л в одни руки – сохраняется. Власти объяснили это необходимостью предотвратить неконтролируемый дефицит.