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В Крыму запретили публиковать фото и видео перемещения бензовозов

Ведомости

В Крыму введен запрет на съемку и публикацию фотографий и видеозаписей бензовозов, а также на распространение информации об их передвижении. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства республики.

Нарушение будет расценено как содействие диверсионной деятельности.

«Запрещено снимать, выкладывать и отправлять фото и видео передвижения бензовозов, а также военной техники. Это является содействием диверсионной деятельности, что предусматривает уголовную ответственность», – говорится в сообщении.

Власти Крыма напомнили, что возраст привлечения к уголовной ответственности наступает с 14 лет, и призвали проинструктировать детей о том, что «нельзя снимать, выкладывать и отправлять «кружочки», фото и видео передвижения бензовозов, а также военной техники».

В Крыму временно ограничили продажу бензина из-за дефицита топлива

Общество

В ноябре 2025 г. власти Крыма ввели штрафы до 100 000 руб. за публикацию в СМИ и соцсетях фото и видео военных объектов, а также последствий терактов, обстрелов и иных чрезвычайных происшествий.

30 мая 2026 г. в Крыму ввели временные ограничения на продажу бензина АИ‑95 и АИ‑92 из‑за логистических сложностей с доставкой топлива. В частности, на заправках сетей АТАН и ТЭС бензин АИ‑95 начали продавать исключительно по талонам. 3 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на большинстве АЗС свободная продажа бензина и дизеля возобновляется, хотя временное ограничение – не более 20 л в одни руки – сохраняется. Власти объяснили это необходимостью предотвратить неконтролируемый дефицит.

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