Власти Латвии заблокировали доступ к Wildberries

31 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обязательная досудебная стадия урегулирования спора России с Латвией, Литвой и Эстонией о правах русскоязычных жителей стран завершится до конца 2026 г. По ее словам, отказ от переговоров, неконструктивная реакция прибалтийских стран на справедливые претензии российской стороны – прямой путь к передаче спора на рассмотрение Международного суда ООН. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что в Латвии, Литве и Эстонии последовательно запрещают использовать русский язык, преследуют несогласных и героизируют нацизм.