Власти Латвии заблокировали доступ к Wildberries
Власти Латвии приняли решение заблокировать доступ к восьми российским интернет-ресурсам, среди которых оказался маркетплейс Wildberries. Ограничительные меры утвердил Национальный совет по электронным СМИ страны, сообщает портал Delfi.
В перечень заблокированных ресурсов также вошли интернет-магазин книг «Лабиринт», сайт издательства «АСТ», книжный сервис LiveLib, волгоградский новостной портал V1, ресурс «РБК Компании», а также два спортивных портала.
В Национальном совете по электронным СМИ заявили, что на площадке Wildberries «доступны товары с символикой, связанной с Россией, СССР». По оценке регулятора, размещаемый на указанных ресурсах контент способен формировать положительное отношение к России.
Латвийское ведомство также считает, что материалы, опубликованные на перечисленных интернет-площадках, могут представлять угрозу национальной безопасности страны. Регулятор указал наличие информации, связанной с освещением специальной военной операции России на Украине.
Delfi приводил 3 июня заявление премьер-министра страны Андриса Кулбергса о том, что их государство должно приостановить экономические связи с Россией и Белоруссией. По данным издания, Кулбергс поручит министру иностранных дел Байбе Браже найти решение для реализации такого решения в координации с Европейским союзом (ЕС), «потому что мы не изолированы».
31 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обязательная досудебная стадия урегулирования спора России с Латвией, Литвой и Эстонией о правах русскоязычных жителей стран завершится до конца 2026 г. По ее словам, отказ от переговоров, неконструктивная реакция прибалтийских стран на справедливые претензии российской стороны – прямой путь к передаче спора на рассмотрение Международного суда ООН. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что в Латвии, Литве и Эстонии последовательно запрещают использовать русский язык, преследуют несогласных и героизируют нацизм.
14 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Прибалтика «насквозь поражена бациллой русофобии».