Продажи слабоалкогольных коктейлей в России сократились с начала года на 58%
Розничные продажи слабоалкогольных коктейлей (алкогольная продукция с содержанием спирта до 9%) в России за январь – май 2026 г. снизились на 57,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 342 500 декалитров (дал), сообщили «Ведомостям» в Росалкогольтабакконтроле. При этом продажи сидра выросли на 27,9% (до 4,58 млн дал), а ликеро-водочных изделий (ЛВИ) – на 12,8% (до 8,11 млн дал).
Общие продажи крепкого алкоголя (свыше 9%) увеличились на 2,4% до 48,38 млн дал. Водка показала рост на 1,1% (29,56 млн дал), продажа коньяка снизилась на 1,7% (5,07 млн дал). Продажи виноградного вина уменьшились на 2,4% (до 21,86 млн дал), игристых вин (шампанского) – выросли на 4,1% (до 8,32 млн дал).
Продажи пива (0,5–8,6%) снизились на 1,9% (до 234,9 млн дал), крепкого пива (свыше 8,6%) – сократились на 10,9% (до 24 400 дал), а пивных напитков – на 3,7% (до 35,65 млн дал).
7 июня глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов заявил, что алкоголь входит в число самых подделываемых категорий товаров в РФ. 5 июня предприниматель Эмин Агаларов отметил, что ресторанный бизнес подает тревожные сигналы: из 50 его ресторанов 48 работают в ноль или в минус. В апреле Росалкогольтабакконтроль сообщал, что в I квартале розничные продажи водки выросли на 2%, а слабоалкогольной продукции рухнули на 58,3%. При этом производство алкоголя в I квартале сократилось на 4,9%.