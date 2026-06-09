Продажи слабоалкогольных коктейлей в России сократились с начала года на 58%

7 июня глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов заявил, что алкоголь входит в число самых подделываемых категорий товаров в РФ. 5 июня предприниматель Эмин Агаларов отметил, что ресторанный бизнес подает тревожные сигналы: из 50 его ресторанов 48 работают в ноль или в минус. В апреле Росалкогольтабакконтроль сообщал, что в I квартале розничные продажи водки выросли на 2%, а слабоалкогольной продукции рухнули на 58,3%. При этом производство алкоголя в I квартале сократилось на 4,9%.