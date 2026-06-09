Coca-Cola оспаривает отказ Роспатента признать Sprite общеизвестным брендом
Американская компания Coca-Cola Company обратилась в Суд по интеллектуальным правам с требованием признать незаконным решение Роспатента, который отказался присваивать товарному знаку Sprite статус общеизвестного в России, сообщает «РИА Новости».
Заявление поступило в суд 4 июня и принято к рассмотрению. Предварительные слушания назначены на 20 июля.
В апреле 2025 г. Coca-Cola Company подала в Роспатент заявку о признании Sprite общеизвестным брендом на территории РФ с 1 января 2020 г. В марте 2026 г. ведомство отклонило запрос, сославшись на «нарастающую тенденцию к снижению объема реализации товаров» под этим знаком, а также на то, что бренд приобрел репутацию только в узком сегменте газированных напитков и не ассоциируется с другими видами безалкогольных напитков (соками, нектарами, квасом и т. д.).
Товарный знак Sprite зарегистрирован в России с 1995 г. В марте 2022 г. Coca-Cola Company приостановила бизнес в России, а в июне объявила о прекращении продажи и производства в РФ газировки под международными брендами, включая Sprite.
В марте компания Coca-Cola Company продлила на 10 лет действие прав на товарные знаки Coke и Coca-Cola в России. Новая дата истечения срока – март 2036 г. Регистрация охватывает товарные классы за пределами безалкогольных напитков, включая мебель и ковры. В октябре 2025 г. The Coca-Cola Company также продлила до 2035 г. права на товарный знак Coke, зарегистрированный в РФ в 1946 г.
В отличие от обычного, общеизвестный знак действует бессрочно, не требует продления каждые 10 лет и не аннулируется при неиспользовании.