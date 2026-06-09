Coca-Cola оспаривает отказ Роспатента признать Sprite общеизвестным брендом

В апреле 2025 г. Coca-Cola Company подала в Роспатент заявку о признании Sprite общеизвестным брендом на территории РФ с 1 января 2020 г. В марте 2026 г. ведомство отклонило запрос, сославшись на «нарастающую тенденцию к снижению объема реализации товаров» под этим знаком, а также на то, что бренд приобрел репутацию только в узком сегменте газированных напитков и не ассоциируется с другими видами безалкогольных напитков (соками, нектарами, квасом и т. д.).