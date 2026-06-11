Испанский пилот поднял в воздух первый электросамолет на твердотельных батареях

Аккумуляторы Helios Horizon заряжаются с почти нуля до 80% менее чем за 15 минут без специальной инфраструктуры. Самолет также может подзаряжаться в полете благодаря солнечным панелям на крыльях и системе регенеративного полета, при которой во время планирования и снижения винт работает как ветряная турбина.