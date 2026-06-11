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Испанский пилот поднял в воздух первый электросамолет на твердотельных батареях

Ведомости

Испанский летчик-испытатель Мигель Итурменди 5 июня поднял в воздух во Флориде первый в мире пилотируемый электросамолет Helios Horizon, работающий на твердотельных аккумуляторах. Об этом сообщает испанская газета El Confidencial.

Твердотельные батареи используют твердые материалы вместо жидкого электролита, что делает их более устойчивыми к повреждениям и нагреву, а также позволяет хранить больше энергии. Плотность энергии новых аккумуляторов составляет 410 Вт·ч/кг, что на 60% выше, чем у традиционных литий-ионных батарей (260 Вт·ч/кг). Итурменди заявил, что впервые появилась технология, обеспечивающая дальность и время зарядки, необходимые для коммерческой электрической авиации.

Аккумуляторы Helios Horizon заряжаются с почти нуля до 80% менее чем за 15 минут без специальной инфраструктуры. Самолет также может подзаряжаться в полете благодаря солнечным панелям на крыльях и системе регенеративного полета, при которой во время планирования и снижения винт работает как ветряная турбина.

31 мая глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что страна вернется к эксплуатации гражданских сверхзвуковых самолетов. 5 июня в аэропорту «Пулково» обсуждали начало тестирования беспилотного шаттла Navio. В этот же день завершилась сертификация самолета Ил-114-300 и двигателя ПД-8.

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