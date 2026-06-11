Минтранс предложил упростить регистрацию судов для иностранных владельцев

Глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что по совокупному дедвейту торгового флота Россия занимает 19-е место в мире, но за последние годы этот показатель вырос более чем в два раза. Новая система, по его словам, сократит сроки оформления документов, снизит административные барьеры и повысит привлекательность российской юрисдикции.