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Главная / Бизнес /

Минтранс предложил упростить регистрацию судов для иностранных владельцев

Ведомости

Минтранс России подготовил проект указа президента, который меняет действующую систему регистрации судов под российским флагом, сообщило ведомство на платформе «Макс». Документ опубликован на официальном сайте проектов нормативных актов.

«Иностранные владельцы судов, перевозящие российские грузы, смогут напрямую подавать заявление на регистрацию», – говорится в сообщении.

Проект предполагает внедрение принципа «одного окна», что унифицирует и упростит процедуры. Регистрацию будет осуществлять Росморречфлот. Нововведение распространяется на морские суда валовой вместимостью от 6000 тонн и возрастом до 25 лет. Ожидается, что в отечественный реестр перейдет до 1000 судов.

Глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что по совокупному дедвейту торгового флота Россия занимает 19-е место в мире, но за последние годы этот показатель вырос более чем в два раза. Новая система, по его словам, сократит сроки оформления документов, снизит административные барьеры и повысит привлекательность российской юрисдикции.

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