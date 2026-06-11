Авиакосмический салон «Макс» в 2026 году отменен

Авиасалон «Макс» был отменен и в прошлом году. «Интерфакс» со ссылкой на источники в авиаотрасли писал, что организаторы хотят провести онлайн-проект eMAKS. По словам одного из собеседников, отмена связана прежде всего с соображениями безопасности.