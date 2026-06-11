Авиакосмический салон «Макс» в 2026 году отменен

Авиакосмический салон «Макс» в 2026 году отмененВ прошлом году выставку тоже не проводили
Правительство отменило авиакосмический салон «Макс-2026», событие перенесено на 2027 г. Это следует из распоряжения кабинета министров, опубликованного на сайте правовых актов.
В документе указывается, что в сентябре в Геленджике запланирована Международная выставка и научная конференция по гидроавиации «Гидроавиасалон-2027». В мае – июне следующего года в Казани состоится Международный салон вертолетной техники и авиационных систем.
В июне 2025 г. правительство РФ утвердило проведение авиасалона в 2026 и 2027 гг. в подмосковном Жуковском.