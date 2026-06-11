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Авиакосмический салон «Макс» в 2026 году отменен

В прошлом году выставку тоже не проводили
Ведомости

Правительство отменило авиакосмический салон «Макс-2026», событие перенесено на 2027 г. Это следует из распоряжения кабинета министров, опубликованного на сайте правовых актов.

В документе указывается, что в сентябре в Геленджике запланирована Международная выставка и научная конференция по гидроавиации «Гидроавиасалон-2027». В мае – июне следующего года в Казани состоится Международный салон вертолетной техники и авиационных систем.

Авиасалон «Макс» был отменен и в прошлом году. «Интерфакс» со ссылкой на источники в авиаотрасли писал, что организаторы хотят провести онлайн-проект eMAKS. По словам одного из собеседников, отмена связана прежде всего с соображениями безопасности.

В июне 2025 г. правительство РФ утвердило проведение авиасалона в 2026 и 2027 гг. в подмосковном Жуковском.

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