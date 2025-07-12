Правительство РФ утвердило проведение авиасалона МАКС в 2026 и 2027 годах
В 2026–2027 гг. в подмосковном Жуковском состоится международный авиационно-космический салон (МАКС), следует из распоряжения правительства.
Наряду с ними в 2026 г. запланированы: международная выставка оборонной продукции в Кубинке, военно-морской салон «Флот-2026» в Санкт-Петербурге, салон безопасности в Казани и гидроавиасалон в Геленджике.
В 2027 г., помимо МАКСа, пройдут выставка оборонной продукции и военно-технический форум «Армия-2027».
МАКС традиционно проходит раз в два года в подмосковном Жуковском на территории Летно-исследовательского института имени Громова. МАКС является одной из ведущих мировых площадок для демонстрации достижений авиационной и космической отраслей, входя в десятку крупнейших международных авиасалонов наряду с французским Ле Бурже, британским Фарнборо и Сингапурским авиасалоном. Это ключевое событие для демонстрации новейших разработок российской и зарубежной аэрокосмической индустрии, собирающее ведущих производителей и экспертов со всего мира.