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В Татарстане ввели лимиты на продажу топлива после атаки БПЛА

Ведомости

В Татарстане на отдельных автозаправочных станциях (АЗС) введены временные ограничения на продажу топлива после массированной атаки беспилотников на Закамский регион республики. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова в Нижнекамске.

Как рассказали на заседании штаба по обеспечению устойчивой работы топливно-энергетического комплекса, после атаки на предприятие нефтехимического комплекса в Нижнекамске на ряде АЗС были зафиксированы очереди на покупку топлива. Для предотвращения искусственного ажиотажа и сохранения стабильной ситуации на рынке на отдельных заправках введены временные лимиты. Одновременно ведутся технические работы.

Минниханов поручил уделить особое внимание решению вопроса с обеспечением топливом, а также рассмотреть дополнительные меры безопасности для промышленных предприятий и объектов городской инфраструктуры.

12 июня Минниханов сообщал, что один из беспилотников попал в жилой дом в Нижнекамске. Четыре человека пострадали. После инцидента жильцов здания эвакуировали. Для них организовали пункт временного размещения на базе ближайшего лагеря, обеспечив горячим питанием, питьевой водой и медицинской помощью.

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