В Татарстане ввели лимиты на продажу топлива после атаки БПЛА

Как рассказали на заседании штаба по обеспечению устойчивой работы топливно-энергетического комплекса, после атаки на предприятие нефтехимического комплекса в Нижнекамске на ряде АЗС были зафиксированы очереди на покупку топлива. Для предотвращения искусственного ажиотажа и сохранения стабильной ситуации на рынке на отдельных заправках введены временные лимиты. Одновременно ведутся технические работы.