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Главная / Бизнес /

В «Роснано» назвали причину отказа от юридической атаки на бывшее руководство

Ведомости

Госкорпорация «Роснано» приняла решение не проводить тотальную юридическую атаку на бывшее руководство, так как не все ситуации произошли по злому умыслу. Об этом заявил в интервью «Коммерсанту» управляющий директор компании по корпоративной защите Михаил Маричев.

«Мы с самого начала исходили из более сложной картины. Работа по восстановлению была начата сразу, просто сейчас часть предпринятых шагов вышла в плоскость публичных разбирательств», – сказал он.

По словам Маричева, в прошлом, помимо негативных случаев, были и сильные идеи, технологические заделы, живые проекты и компетенции, которые нельзя «перечеркнуть одной оценкой». Он также выразил мнение, что экс-руководство могло допускать ошибочные управленческие допущения, при этом их можно исправить без применения жесткого сценария.

7 июня Мещанский суд Москвы отклонил гражданский иск «Роснано» к бывшему заместителю главы компании Андрею Малышеву. Компания требовала взыскать с экс-топ-менеджера более 226 млн руб. в качестве возмещения ущерба. 4 июня Малышева заочно приговорили к 12 годам колонии по делу о хищении более 1 млрд руб. Его признали виновным по двум статьям: растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и особо крупное мошенничество в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).

Малышев проживает за пределами РФ и находится в розыске. В 2015 г. его обвиняли в растрате 220 млн руб. госкорпорации «Роснано».

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