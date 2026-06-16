В «Роснано» назвали причину отказа от юридической атаки на бывшее руководство

По словам Маричева, в прошлом, помимо негативных случаев, были и сильные идеи, технологические заделы, живые проекты и компетенции, которые нельзя «перечеркнуть одной оценкой». Он также выразил мнение, что экс-руководство могло допускать ошибочные управленческие допущения, при этом их можно исправить без применения жесткого сценария.