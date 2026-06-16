В «Роснано» назвали причину отказа от юридической атаки на бывшее руководство
«Мы с самого начала исходили из более сложной картины. Работа по восстановлению была начата сразу, просто сейчас часть предпринятых шагов вышла в плоскость публичных разбирательств», – сказал он.
По словам Маричева, в прошлом, помимо негативных случаев, были и сильные идеи, технологические заделы, живые проекты и компетенции, которые нельзя «перечеркнуть одной оценкой». Он также выразил мнение, что экс-руководство могло допускать ошибочные управленческие допущения, при этом их можно исправить без применения жесткого сценария.
7 июня Мещанский суд Москвы отклонил гражданский иск «Роснано» к бывшему заместителю главы компании Андрею Малышеву. Компания требовала взыскать с экс-топ-менеджера более 226 млн руб. в качестве возмещения ущерба. 4 июня Малышева заочно приговорили к 12 годам колонии по делу о хищении более 1 млрд руб. Его признали виновным по двум статьям: растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и особо крупное мошенничество в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
Малышев проживает за пределами РФ и находится в розыске. В 2015 г. его обвиняли в растрате 220 млн руб. госкорпорации «Роснано».