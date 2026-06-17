Минтранс прорабатывает выравнивание «детских» тарифов в такси
Минтранс России совместно с крупнейшим агрегатором такси работает над механизмом выравнивания «детских» тарифов в сравнении с другими. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин.
Выступая в Совете Федерации на правительственном часе, посвященном цифровой и технологической трансформации транспортного комплекса, глава ведомства рассказал о мерах по повышению доступности такси для семей с детьми.
«Совместно с крупнейшим агрегатором ищем и, безусловно, найдем оптимальный механизм уравновешивания "детских" тарифов в сравнении с аналогичными без детей», – заявил Никитин (цитата по «РИА Новости»).
До этого Минтранс также сообщал о планах интегрировать реестр такси с мессенджером Max. Предполагается, что пассажиры смогут проверить легальность перевозчика по фотографии или номеру автомобиля. В ведомстве считают, что такой механизм поможет повысить безопасность поездок и сократить число нелегальных такси.