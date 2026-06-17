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Главная / Бизнес /

Минтранс прорабатывает выравнивание «детских» тарифов в такси

Ведомости

Минтранс России совместно с крупнейшим агрегатором такси работает над механизмом выравнивания «детских» тарифов в сравнении с другими. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин.

Выступая в Совете Федерации на правительственном часе, посвященном цифровой и технологической трансформации транспортного комплекса, глава ведомства рассказал о мерах по повышению доступности такси для семей с детьми.

«Совместно с крупнейшим агрегатором ищем и, безусловно, найдем оптимальный механизм уравновешивания "детских" тарифов в сравнении с аналогичными без детей», – заявил Никитин (цитата по «РИА Новости»).

До этого Минтранс также сообщал о планах интегрировать реестр такси с мессенджером Max. Предполагается, что пассажиры смогут проверить легальность перевозчика по фотографии или номеру автомобиля. В ведомстве считают, что такой механизм поможет повысить безопасность поездок и сократить число нелегальных такси.

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