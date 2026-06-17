Минтранс прорабатывает выравнивание «детских» тарифов в такси

До этого Минтранс также сообщал о планах интегрировать реестр такси с мессенджером Max. Предполагается, что пассажиры смогут проверить легальность перевозчика по фотографии или номеру автомобиля. В ведомстве считают, что такой механизм поможет повысить безопасность поездок и сократить число нелегальных такси.