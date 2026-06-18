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Кувейт нарастил нефтедобычу на фоне открытия Ормузского пролива

Ведомости

Кувейт нарастил добычу нефти до 2 млн барр. в сутки в течение недели на фоне разблокировки Ормузского пролива. Об этом сообщил генеральный директор Национальной нефтяной компании Кувейта (KPC) Наваф Аль-Сабах, передает Bloomberg.

Глава компании рассказал, что страна провела достаточно ремонтных работ на поврежденной энергетической инфраструктуре, чтобы быстрее нарастить добычу до довоенного уровня.

Агентство отметило, что добыча нефти в Кувейте во время войны США и Ирана упала до 500 000 барр. в день из-за иранских атак и закрытия Ормузского пролива.

17 июня CNN сообщил, что Вашингтон обнародовал официальный текст меморандума о взаимопонимании, достигнутого с Тегераном по итогам переговоров. Меморандум включает 14 пунктов, в том числе о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, смягчении части финансовых ограничений в отношении Ирана, а также обозначены параметры будущих технических консультаций по иранской ядерной программе.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс объявил, что Вашингтон создаст механизм недопущения закрытия Ормузского пролива.

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