Кувейт нарастил нефтедобычу на фоне открытия Ормузского пролива
Кувейт нарастил добычу нефти до 2 млн барр. в сутки в течение недели на фоне разблокировки Ормузского пролива. Об этом сообщил генеральный директор Национальной нефтяной компании Кувейта (KPC) Наваф Аль-Сабах, передает Bloomberg.
Глава компании рассказал, что страна провела достаточно ремонтных работ на поврежденной энергетической инфраструктуре, чтобы быстрее нарастить добычу до довоенного уровня.
Агентство отметило, что добыча нефти в Кувейте во время войны США и Ирана упала до 500 000 барр. в день из-за иранских атак и закрытия Ормузского пролива.
17 июня CNN сообщил, что Вашингтон обнародовал официальный текст меморандума о взаимопонимании, достигнутого с Тегераном по итогам переговоров. Меморандум включает 14 пунктов, в том числе о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, смягчении части финансовых ограничений в отношении Ирана, а также обозначены параметры будущих технических консультаций по иранской ядерной программе.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс объявил, что Вашингтон создаст механизм недопущения закрытия Ормузского пролива.