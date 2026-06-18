Кувейт нарастил нефтедобычу на фоне открытия Ормузского пролива

17 июня CNN сообщил, что Вашингтон обнародовал официальный текст меморандума о взаимопонимании, достигнутого с Тегераном по итогам переговоров. Меморандум включает 14 пунктов, в том числе о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, смягчении части финансовых ограничений в отношении Ирана, а также обозначены параметры будущих технических консультаций по иранской ядерной программе.