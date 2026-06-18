«Аэрофлот» восстановит штатный график полетов из «Шереметьево» к полудню 19 июня
«Аэрофлот» намерен восстановить штатное выполнение полетов из «Шереметьево» к полудню 19 июня. Об этом сообщили в авиакомпании.
«К 12:00 [мск] 19 июня авиакомпания планирует полностью восстановить штатное выполнение суточного плана полетов в/из базового аэропорта», – говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас скоплений в точках обслуживания пассажиров в базовом аэропорту «Шереметьево» нет.
18 июня столичный регион столкнулся с массированной атакой украинских БПЛА. Это привело к нарушению стабильной работы аэропортов. Ограничения действовали во всех четырех воздушных гаванях Москвы. Днем 18 июня Минтранс сообщил, что в аэропортах Москвы задержаны 53 рейса после атак БПЛА.