«Аэрофлот» восстановит штатный график полетов из «Шереметьево» к полудню 19 июня

18 июня столичный регион столкнулся с массированной атакой украинских БПЛА. Это привело к нарушению стабильной работы аэропортов. Ограничения действовали во всех четырех воздушных гаванях Москвы. Днем 18 июня Минтранс сообщил, что в аэропортах Москвы задержаны 53 рейса после атак БПЛА.