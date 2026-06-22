ФАС: «Авито», Ozon и Wildberries заблокировали объявления о продаже топлива

Кроме того, на оптовом рынке проведены внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров по признакам возможного сговора на торгах. В отношении трех компаний уже возбуждено дело о нарушении закона о защите конкуренции. По данным ведомства, выявлены факты, свидетельствующие о координации действий трейдеров при заключении сделок на бирже. По версии ФАС, антиконкурентное соглашение было направлено на получение дохода в особо крупном размере за счет регулярной перепродажи бензина и дизельного топлива по завышенным ценам.