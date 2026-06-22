ФАС: «Авито», Ozon и Wildberries заблокировали объявления о продаже топлива
В ФАС подчеркнули, что на постоянной основе анализируют экономическую обоснованность стоимости нефтепродуктов, включая расходы на транспортировку, хранение и сбыт. При выявлении нарушений служба принимает меры реагирования.
Кроме того, на оптовом рынке проведены внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров по признакам возможного сговора на торгах. В отношении трех компаний уже возбуждено дело о нарушении закона о защите конкуренции. По данным ведомства, выявлены факты, свидетельствующие о координации действий трейдеров при заключении сделок на бирже. По версии ФАС, антиконкурентное соглашение было направлено на получение дохода в особо крупном размере за счет регулярной перепродажи бензина и дизельного топлива по завышенным ценам.
Служба также поручила территориальным управлениям усилить контроль за продажей топлива сельхозпроизводителям.
18 и 19 июня сообщалось, что ФАС направила запросы в адрес «ТД «Нефтьмагистраль» и сети АЗС «Трасса». Компании должны до 26 июня предоставить информацию о средневзвешенных ценах на бензин и дизельное топливо, а также об объемах их реализации на заправках.