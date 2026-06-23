Кабмин может разрешить выпуск нефтепродуктов с отклонением от техрегламента

Правительство готовит план стабилизации рынка топлива в России – для этого власти могут разрешить выпуск нефтепродуктов с характеристиками, которые несколько отклоняются от действующего технического регламента. Об этом «Ведомостям» рассказали источники, знакомые с итогами совещания по ситуации на российском рынке нефтепродуктов.