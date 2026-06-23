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Главная / Бизнес /

Кабмин может разрешить выпуск нефтепродуктов с отклонением от техрегламента

Ведомости

Правительство готовит план стабилизации рынка топлива в России – для этого власти могут разрешить выпуск нефтепродуктов с характеристиками, которые несколько отклоняются от действующего технического регламента. Об этом «Ведомостям» рассказали источники, знакомые с итогами совещания по ситуации на российском рынке нефтепродуктов.

Речь может идти об отклонения от требований техрегламента по содержанию серы и других показателей качества. На это может понадобиться месяц, заявили собеседники.

Кроме того, в план могут включить обеспечение нефтяными компаниями приоритета поставок топлива на внутренний рынок и максимальную загрузку ими производственных мощностей.

Последний месяц ряд российских регионов столкнулись с проблемами поставок топлива. Сложная ситуация сложилась в Крыму, где 21 июня власти остановили продажу топлива для гражданских лиц. Топливо будет отпускаться только тем службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность республики.

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