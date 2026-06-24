Трамп поручил расследовать отсутствие снижения цен на бензин

1 / 10

22 июня губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал об ограничении отпуска бензина на отдельных заправочных станциях региона, объяснив ситуацию ударами ВСУ. Ранее об ажиотажном спросе на топливо сообщали главы Татарстана, Владимирской, Липецкой, Тамбовской, Самарской и других областей. «Ведомости» вспоминают самые крупные топливные кризисы в современной мировой истории.



Мировой топливный кризис из-за эмбарго ОПЕК, 1973 г.

В октябре 1973 г. началась так называемая «Война Судного дня» – конфликт между Израилем и коалицией арабских стран. Последние стремились вернуть территории, утраченные в ходе Шестидневной войны 1967 г. Президент США Ричард Никсон распорядился выделить $2,2 млрд на поддержку Израиля оружием. В ответ участники объединения ввели полное эмбарго на поставки нефти Америке и ее союзникам. В результате мировые котировки на сырье взлетели втрое, а стоимость бензина на АЗС увеличилась на 40%. Вскоре на многих станциях топливо полностью закончилось, а у оставшихся образовались многокилометровые очереди. Чтобы справиться с ситуацией, в большинстве штатов ввели систему заправки по четным и нечетным дням – в зависимости от последней цифры на номерном знаке автомобиля. Кроме того, в начале 1974 г. федеральные власти установили единый лимит скорости – 88 км/ч – с целью сократить расход горючего. Спустя полгода эмбарго сняли. 8 июня 1974 г. Саудовская Аравия и США заключили соглашение, получившее неофициальное название «нефть в обмен на безопасность». / Marty Lederhandler / AP