Трамп поручил расследовать отсутствие снижения цен на бензин
Президент США Дональд Трамп поручил минюсту США выяснить, почему нефтяные компании не снижают цены на бензин. Об этом он объявил в Truth Social.
«Крупные нефтяные компании не снижают цены на бензин соразмерно резкому падению цен на нефть. <...> Я поручил министерству юстиции немедленно начать расследование. Цены на бензин должны начать падать гораздо быстрее, чем я это наблюдаю», – написал он.
Трамп ожидает скорого снижения цен в связи с открытием Ормузского пролива – ключевого маршрута мировых поставок нефти. При этом глава оператора танкерного флота Mitsui O.S.K. Lines Дзетаро Тамура отмечал, что восстановление полноценного движения судов в Ормузском проливе после заключения сделки США и Ирана может занять от нескольких недель до месяца.
18 июня CNN сообщил, что цены на бензин в США впервые с марта опустились ниже $4 за галлон на фоне подготовки к открытию Ормузского пролива после соглашения между США и Ираном. Снижение произошло после достижения майского пика в $4,56 за галлон. Аналитики указали при этом, что возвращение к довоенным ценам около $3 за галлон в ближайшее время маловероятно.