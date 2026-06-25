Кабмин одобрил законопроект, закрепляющий принцип «бери или плати» в ГК

Документ, подготовленный по поручению президента РФ, предусматривает возможность для предпринимателей заранее закреплять в договоре фиксированную плату за односторонний отказ от исполнения обязательств. При условии добросовестного исполнения договора и отсутствия злоупотреблений такая сумма не сможет быть уменьшена судом, как это происходит с неустойкой или компенсацией фактических расходов.