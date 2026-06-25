Кабмин одобрил законопроект, закрепляющий принцип «бери или плати» в ГК
Правительство России поддержало разработанный Минэкономразвития законопроект, который закрепляет в Гражданском кодексе механизм «бери или плати» (take or pay). Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Документ, подготовленный по поручению президента РФ, предусматривает возможность для предпринимателей заранее закреплять в договоре фиксированную плату за односторонний отказ от исполнения обязательств. При условии добросовестного исполнения договора и отсутствия злоупотреблений такая сумма не сможет быть уменьшена судом, как это происходит с неустойкой или компенсацией фактических расходов.
В Минэкономразвития пояснили, что инициатива направлена на решение проблемы, когда поставщик, вложивший значительные средства в производство продукции под конкретный заказ, остается без полноценной компенсации, если заказчик отказывается от исполнения договора на завершающей стадии.
Первый заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников отметил, что сложившаяся судебная практика зачастую приводит к снижению размера компенсации до 5–30% от суммы контракта. «По сути, вводим плату за отказ от исполнения договора», – сказал он.
По словам Колесникова, особенно востребованным новый механизм может стать для инновационных проектов, связанных с выпуском новой продукции, которой сейчас нет на рынке.
18 июня также сообщалось, что в ГД поддержали отмену части штрафов для бизнеса за задержку налоговых деклараций. Эта инициатива направлена на снижение издержек как предпринимателей, так и бюджетной системы.