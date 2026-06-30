Минпромторг заявил, что контролирует ситуацию с наличием топлива у ритейлеров

28 июня президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка топливом. Глава государства заявил, что мощности крупнейших НПЗ используются на максимуме. По его данным, в июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели. Президент рассказал, что запасы бензина в РФ сейчас составляют 1,7 млн т, что почти соответствует прошлогоднему уровню.