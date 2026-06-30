Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,585+1,89%ARSA6,46+3,69%BLNG7,22+0,84%IMOEX2 357,61+0,33%RTSI955,19+0,33%RGBI114,06+0,22%RGBITR758,88+0,24%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Минпромторг заявил, что контролирует ситуацию с наличием топлива у ритейлеров

Системных жалоб на его отсутствие сейчас нет, подчеркнули в ведомстве
Ведомости

Минпромторг РФ контролирует ситуацию с обеспечением топливом ритейлеров и не фиксирует системных проблем с его наличием. Об этом сообщили в министерстве.

«Системных обращений на отсутствие достаточного количества топлива, необходимого для осуществления поставок продукции в магазины, ведомство не фиксирует», – заявили в Минпромторге (цитата по «РИА Новости»).

В министерстве подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с представителями отрасли. В случае возникновения перебоев с обеспечением автотранспорта ритейлеров топливом будут приняты необходимые меры.

Песков назвал возможный импорт топлива шагом к стабилизации рынка

Экономика

29 июня сообщалось, что вице-премьер Александр Новак поручил повысить эффективность распределения топлива между регионами с учетом текущих потребностей в ключевых отраслях. Кроме того, правительство временно снизило норматив обязательной продажи бензина на бирже с 15% до 10%.

28 июня президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка топливом. Глава государства заявил, что мощности крупнейших НПЗ используются на максимуме. По его данным, в июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели. Президент рассказал, что запасы бензина в РФ сейчас составляют 1,7 млн т, что почти соответствует прошлогоднему уровню.

При этом Путин признал, что на внутреннем рынке существует дефицит топлива, однако он не носит критического характера. Президент отметил, что удары ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры создают определенные сложности, но возникающие проблемы удается оперативно решать.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её