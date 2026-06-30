Минпромторг заявил, что контролирует ситуацию с наличием топлива у ритейлеров

Минпромторг заявил, что контролирует ситуацию с наличием топлива у ритейлеровСистемных жалоб на его отсутствие сейчас нет, подчеркнули в ведомстве
Минпромторг РФ контролирует ситуацию с обеспечением топливом ритейлеров и не фиксирует системных проблем с его наличием. Об этом сообщили в министерстве.
«Системных обращений на отсутствие достаточного количества топлива, необходимого для осуществления поставок продукции в магазины, ведомство не фиксирует», – заявили в Минпромторге (цитата по «РИА Новости»).
В министерстве подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с представителями отрасли. В случае возникновения перебоев с обеспечением автотранспорта ритейлеров топливом будут приняты необходимые меры.
29 июня сообщалось, что вице-премьер Александр Новак поручил повысить эффективность распределения топлива между регионами с учетом текущих потребностей в ключевых отраслях. Кроме того, правительство временно снизило норматив обязательной продажи бензина на бирже с 15% до 10%.
28 июня президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка топливом. Глава государства заявил, что мощности крупнейших НПЗ используются на максимуме. По его данным, в июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели. Президент рассказал, что запасы бензина в РФ сейчас составляют 1,7 млн т, что почти соответствует прошлогоднему уровню.
При этом Путин признал, что на внутреннем рынке существует дефицит топлива, однако он не носит критического характера. Президент отметил, что удары ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры создают определенные сложности, но возникающие проблемы удается оперативно решать.