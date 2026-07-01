Новый ГОСТ изменил требования к пене только для пивных напитков

В России с 1 июля вступил в силу новый межгосударственный ГОСТ на пивные напитки. Документ снижает минимальные требования к высоте пены с 30 до 15 мм, а к ее стойкости – с трех до одной минуты. Новые требования распространяются только на пивные напитки, а не на классическое пиво. Об этом сообщили в Роскачестве.