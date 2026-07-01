Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
YDEX3 671,5+0,89%CNY Бирж.11,47-1,28%IMOEX2 344,55-0,15%RTSI943,69-0,15%RGBI113,22-0,61%RGBITR753,72-0,57%
Главная / Бизнес /

Новый ГОСТ изменил требования к пене только для пивных напитков

Ведомости

В России с 1 июля вступил в силу новый межгосударственный ГОСТ на пивные напитки. Документ снижает минимальные требования к высоте пены с 30 до 15 мм, а к ее стойкости – с трех до одной минуты. Новые требования распространяются только на пивные напитки, а не на классическое пиво. Об этом сообщили в Роскачестве.

По данным экспертов, пивные напитки должны содержать не менее 40% пива или пивного сусла, приготовленного из пивоваренного солода. Остальную часть сырья могут составлять ингредиенты, не допускаемые при производстве классического пива, включая фруктовое, овощное, растительное и пряно-ароматическое сырье.

Кроме того, в таких напитках разрешено использовать больше сахаросодержащих компонентов, чем в традиционном пиве. Именно добавление соков, овощей, пюре, томатных продуктов и специй формирует характерный вкус, аромат и внешний вид такой продукции.

Продажи слабоалкогольных коктейлей в России сократились с начала года на 58%

Бизнес / Торговля и услуги

«Снижение требований к пене в новом ГОСТе – это логичный шаг, учитывающий естественные физико-химические свойства натуральных ингредиентов», – пояснили в Роскачестве.

По оценке экспертов, прежние нормативы были фактически заимствованы из стандартов для классического пива, хотя фруктовые кислоты и натуральные масла, содержащиеся в соках, ягодах, овощах и специях, естественным образом снижают устойчивость пены. Производителям приходилось использовать химические стабилизаторы, чтобы удержать пенную шапку. Новые правила же позволят выпускать крафтовые пивные напитки с более натуральным составом.

22 апреля также сообщалось, что Роскачество ожидает принятия ГОСТа на российское пиво в III квартале 2026 г. Документ должен установить рекомендации в отношении происхождения сырья и производственных активов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь