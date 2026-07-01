Посол Индии: просьб об импорте топлива от РФ не было
Российская сторона не обращалась к Нью-Дели с просьбой о поставках топлива. Об этом заявил журналистам посол Индии в России Винай Кумар.
«Мне неизвестно о каких-либо запросах на импорт топлива из Индии. По сути, это вопрос, который должны решать соответствующие нефтяные компании», – сказал дипломат.
Кумар подчеркнул, что решение о поставках будут принимать сами компании, «если у них возникнет такой интерес». «Но на данный момент, как я уже сказал, никаких обращений не поступало», – подчеркнул он.
30 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ведет переговоры с возможными поставщиками нефтепродуктов для стабилизации внутреннего рынка. При этом он отказался уточнить, какие именно страны могут выступить импортерами.
Вице-премьер Александр Новак заверил, внутренний рынок России обеспечен топливом, а возникающие локальные перебои на отдельных АЗС связаны с логистикой и оперативно устраняются.