Спад деловой активности в сфере услуг РФ усилился в июне
Индекс PMI сферы услуг России в июне снизился до 48,2 пункта в сравнении с майским результатом (48,7 пункта). Такие данные приводит S&P Global.
Значение показателя ниже 50 п. указывает на снижение деловой активности. Российские поставщики услуг фиксируют снижение объема продаж третий месяц подряд. Темпы сокращения ускорились до рекордных с декабря 2022 г. Снижение объясняется уменьшением покупательской способности у клиентов.
Кроме того, более резкое снижение спроса привело у тому, что компании вынуждены скорректировать численность персонала. Тенденция сокращения рабочих мест наблюдается уже пятый месяц. Темпы снижения занятости вновь ускорились и стали самыми высокими за три с половиной года.
Снижение производственных мощностей не повлияло на способность компаний сферы услуг сокращать объем незавершенных заказов в июне. Уровень незавершенных заказов заметно снизился в условиях слабого спроса.
Индекс PMI (Purchasing Managers' Index) сферы услуг – экономический индикатор, рассчитываемый компанией S&P Global на основе ежемесячных опросов менеджеров по закупкам в компаниях сферы услуг (включая транспорт, связь, финансы, страхование, IT, операции с недвижимостью и бизнес-услуги), который измеряет направление деловой активности по сравнению с предыдущим месяцем.
Сводный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, составил 48,9 пункта. В мае он составлял 49,2 пункта. Рост обеспечил PMI обрабатывающих отраслей РФ: в июне индекс составил 50,3 пункта, против 48,8 пункта в мае.