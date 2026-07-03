Спад деловой активности в сфере услуг РФ усилился в июне

Кроме того, более резкое снижение спроса привело у тому, что компании вынуждены скорректировать численность персонала. Тенденция сокращения рабочих мест наблюдается уже пятый месяц. Темпы снижения занятости вновь ускорились и стали самыми высокими за три с половиной года.