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Главная / Бизнес /

«Аэрофлот» с 24 июля возобновит рейсы из Краснодара в Дубай

Ведомости

«Аэрофлот» с 24 июля возобновит регулярные рейсы по маршруту Краснодар – Дубай. Об этом авиакомпания сообщила в своем официальном Telegram-канале.

До конца сентября полеты будут выполняться в международный аэропорт Дубая, после чего рейсы переведут в международный аэропорт Аль-Мактум.

Согласно расписанию, авиакомпания будет выполнять четыре рейса в неделю – по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. На линии задействуют самолеты Boeing 737 с салонами двух классов обслуживания – эконом и бизнес.

«Аэрофлот» возобновил регулярное авиасообщение с ОАЭ 1 июня. Сейчас перевозчик выполняет два ежедневных рейса из Москвы в Дубай. До этого масштабные перебои в авиасообщении были вызваны эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. В начале марта «Ведомости» писали, что российские и зарубежные авиакомпании были вынуждены отменять рейсы из-за закрытия воздушного пространства ряда стран региона.

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