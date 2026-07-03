«Аэрофлот» с 24 июля возобновит рейсы из Краснодара в Дубай
«Аэрофлот» с 24 июля возобновит регулярные рейсы по маршруту Краснодар – Дубай. Об этом авиакомпания сообщила в своем официальном Telegram-канале.
До конца сентября полеты будут выполняться в международный аэропорт Дубая, после чего рейсы переведут в международный аэропорт Аль-Мактум.
Согласно расписанию, авиакомпания будет выполнять четыре рейса в неделю – по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. На линии задействуют самолеты Boeing 737 с салонами двух классов обслуживания – эконом и бизнес.
«Аэрофлот» возобновил регулярное авиасообщение с ОАЭ 1 июня. Сейчас перевозчик выполняет два ежедневных рейса из Москвы в Дубай. До этого масштабные перебои в авиасообщении были вызваны эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. В начале марта «Ведомости» писали, что российские и зарубежные авиакомпании были вынуждены отменять рейсы из-за закрытия воздушного пространства ряда стран региона.