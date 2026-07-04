В Новосибирске не работает значительная часть АЗС

Правительство России временно уменьшило норматив обязательных биржевых продаж бензина 5-го класса с 15% до 10%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин 2 июля. Мера направлена на стабилизацию внутреннего рынка и рассчитана на III квартал. Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и нефтяникам выработать решения для регионов без крупных производителей топлива.