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В Новосибирске не работает значительная часть АЗС

Ведомости

В Новосибирской области не работает значительная часть АЗС. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Олег Клемешов. На работающих заправках наблюдаются очереди.

Приоритет на заправках отдают общественным, специальным, коммунальным службам, автомобилям скорой помощи, общественного транспорта.

По данным Клемешова, общественный транспорт и все коммунальные службы работают в штатном режиме.

3 июля губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что приоритет при заправке на автозаправочных станциях будет предоставлен транспорту, от которого зависит работа жизненно важных служб и объектов.

Правительство России временно уменьшило норматив обязательных биржевых продаж бензина 5-го класса с 15% до 10%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин 2 июля. Мера направлена на стабилизацию внутреннего рынка и рассчитана на III квартал. Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и нефтяникам выработать решения для регионов без крупных производителей топлива.

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