Мишустин поручил оперативно завершить работу над МС-21 и «Суперджетом»
Необходимо оперативно завершить работу над импортозамещенным «Суперджетом» и МС-21. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Важно оперативно все завершить. Чтобы перейти к их массовому производству, выпуску. Мы ждем результатов от наших конструкторов», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
В апреле 2025 г. полностью импортозамещенный «Суперджет» впервые поднялся в воздух. Самолет, оснащенный российскими двигателями ПД-8, пробыл в воздухе около 40 минут. В рамках импортозамещения в «Суперджете» проводилась замена около 40 иностранных систем и агрегатов. В том числе речь о двигателе, авионике, шасси, вспомогательной силовой установке и др.
24 июня этого года министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что летная программа пассажирского самолета МС-21 должна завершиться в I квартале 2027 г., а получение сертификата ожидается до конца следующего года.