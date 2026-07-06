Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,43-0,53%CHKZ15 4000%KAZT272,2+0,29%IMOEX2 237,87-0,22%RTSI912,87-0,22%RGBI112,2+0,22%RGBITR748,25+0,32%
Главная / Бизнес /

Мишустин поручил оперативно завершить работу над МС-21 и «Суперджетом»

Ведомости

Необходимо оперативно завершить работу над импортозамещенным «Суперджетом» и МС-21. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Важно оперативно все завершить. Чтобы перейти к их массовому производству, выпуску. Мы ждем результатов от наших конструкторов», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В апреле 2025 г. полностью импортозамещенный «Суперджет» впервые поднялся в воздух. Самолет, оснащенный российскими двигателями ПД-8, пробыл в воздухе около 40 минут. В рамках импортозамещения в «Суперджете» проводилась замена около 40 иностранных систем и агрегатов. В том числе речь о двигателе, авионике, шасси, вспомогательной силовой установке и др.

24 июня этого года министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что летная программа пассажирского самолета МС-21 должна завершиться в I квартале 2027 г., а получение сертификата ожидается до конца следующего года.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте