Мишустин поручил оперативно завершить работу над МС-21 и «Суперджетом»

В апреле 2025 г. полностью импортозамещенный «Суперджет» впервые поднялся в воздух. Самолет, оснащенный российскими двигателями ПД-8, пробыл в воздухе около 40 минут. В рамках импортозамещения в «Суперджете» проводилась замена около 40 иностранных систем и агрегатов. В том числе речь о двигателе, авионике, шасси, вспомогательной силовой установке и др.