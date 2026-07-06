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Главная / Бизнес /

Лихачев: ВСУ ударили по градирне строящегося энергоблока Курской АЭС-2

Ведомости

Вооруженные силы Украины в ночь на 6 июля атаковали беспилотником градирню строящегося энергоблока № 2 Курской АЭС-2. Об этом журналистам сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

«Был нанесен удар, предварительно беспилотником, он так идентифицируется, по градирне строящегося второго блока Курской атомной электростанции», – сказал Лихачев (цитата по «РИА Новости»).

Что известно о ночных атаках беспилотников на регионы России

Политика / Армия и спецслужбы

До этого Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 6 июля Украина предприняла массированную атаку на российские регионы с применением 625 ударных беспилотников большой дальности. По данным ведомства, средства ПВО уничтожили 613 из них. В министерстве заявили, что удары наносились по объектам вне зоны спецоперации, преимущественно по гражданской топливно-энергетической инфраструктуре в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской и Курской областях, а также в Крыму.

По версии Минобороны, целью атаки было стремление президента Украины Владимира Зеленского накануне саммита НАТО в Анкаре продемонстрировать европейским союзникам готовность наносить удары по гражданской инфраструктуре на территории России.

В ответ, как сообщили в военном ведомстве, в ночь на 6 июля Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности и связанным с ВСУ объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области.

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