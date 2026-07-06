Лихачев: ВСУ ударили по градирне строящегося энергоблока Курской АЭС-2

До этого Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 6 июля Украина предприняла массированную атаку на российские регионы с применением 625 ударных беспилотников большой дальности. По данным ведомства, средства ПВО уничтожили 613 из них. В министерстве заявили, что удары наносились по объектам вне зоны спецоперации, преимущественно по гражданской топливно-энергетической инфраструктуре в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской и Курской областях, а также в Крыму.