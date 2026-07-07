Патрушев назвал управляемой ситуацию с топливом в АПК
Ситуация с обеспечением агропромышленного комплекса топливом в период сезонных полевых работ является управляемой, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании по подготовке к массовой уборке урожая, сообщил ТАСС.
«Поговорим о подготовке к массовой уборке урожая. Здесь, конечно же, ключевой вопрос – это обеспеченность аграриев ресурсами, прежде всего, топливом. В данный момент ситуация управляемая», – приводит агентство слова Патрушева.
По его словам, Минсельхоз совместно с Минэнерго в ежедневном режиме контролируют поставки горюче-смазочных материалов для проведения сезонных полевых работ. При необходимости принимаются дополнительные меры, добавил вице-премьер.
23 июня президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства, на котором вице-премьер Александр Новак доложил, что ситуация на топливном рынке остается непростой, но контролируемой, и правительство разработало комплекс мер для дополнительных поставок топлива в летний сезон.